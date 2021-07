Le M62 fermé et les maisons évacuées après la découverte d’une bombe non explosée dans un nouveau lotissement

Une AUTOROUTE a été fermée et des maisons évacuées après qu’une bombe réelle de la Seconde Guerre mondiale a été découverte dans un nouveau lotissement.

L’explosif de 500 livres, qui doit exploser en toute sécurité par l’équipe de déminage plus tard dans la journée, a été retrouvé par des ouvriers du bâtiment du lotissement The Greenways à Goole, dans l’East Riding of Yorkshire.

Des soldats de l’Explosive Ordnance Disposal (EOD) feront exploser la bombe plus tard dans la journée (photo d’archive) Crédit : Getty

Le M62 a été fermé après la découverte d’une bombe à Goole Crédit : PA

Un large cordon de police a été mis en place autour de l’appareil.

Certaines parties de la M62 et des routes avoisinantes sont fermées alors que l’épreuve semble prête à assurer le chaos des voyages pendant une grande partie d’aujourd’hui.

Une déclaration sur le site Web de la police de Humberside disait: «Les collègues de l’équipe de neutralisation des explosifs et munitions (EOD), qui sont sur place depuis tard hier soir, ont maintenant confirmé que l’appareil est en marche et prévoient de faire exploser la bombe en toute sécurité dans les prochains 24 heures.

« Toutes les personnes se trouvant à proximité immédiate ont été évacuées par mesure de précaution.

« Ceux qui vivent ou séjournent dans la zone immédiate plus large sont priés de rester à l’intérieur à partir de 20 heures ce soir.

« Les commerces situés dans la zone bouclée seront priés de fermer jusqu’à la fin des travaux.

« Des déviations routières seront mises en place sur toutes les routes concernées à partir de 20 heures ce soir. Pour les conducteurs utilisant la M62, visitez le site Web de Highways England.

La fermeture de la très fréquentée M62 intervient alors que 11,5 millions de conducteurs prennent les routes ce week-end.

Cela s’ajoute aux 2,3 millions de voyages d’aujourd’hui alors que les automobilistes partent pour leur escapade estivale en famille.

Le site de trafic INRIX a prédit une augmentation de 29% des retards vendredi, par rapport aux temps de trajet typiques de juillet.

Plus à venir…

