Le M3 d’Apple arrive en 2024 avec plus de cœurs et des performances considérablement plus élevées

Selon les journaux de test d’un développeur d’applications Mac tiers, la prochaine puce M3 Max d’Apple aura quatre cœurs CPU et deux cœurs GPU supplémentaires par rapport à son prédécesseur M2 Max. Cela fait 16 cœurs CPU et 40 cœurs GPU. Le modèle de base M3 aurait 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU, tandis que le Pro en aura 12 et 18, respectivement. Aucun changement là-bas.

Le M3 Max SoC aura 48 Go de mémoire partagée et sera considérablement plus rapide dans la plupart des applications par rapport au M2 Max. Il utilisera à nouveau une configuration hybride avec 12 cœurs hautes performances et 4 cœurs efficaces.

Les trois puces en question alimenteront un certain nombre de MacBook et de Mac au cours des deux prochaines années, mais la gamme MacBook Pro 2024 sera la première à intégrer le M3, probablement en octobre 2024. En fait, la société a déjà commencé à tester un MacBook Pro avec la puce M3 Max et l’appareil porte le nom de code J514.

