Le M15 R6 d’Alienware est son troisième ordinateur portable de jeu en autant de mois

De nouveaux ordinateurs portables de jeu seront lancés à gauche, à droite et au centre en 2021, avec Alienware à l’avant-garde. La marque appartenant à Dell a retiré le paquet du m15 R6, son troisième ordinateur portable en autant de mois.

Il est sans doute moins ambitieux que le prédécesseur de l’édition Ryzen, qui a introduit le silicium AMD dans le matériel Alienware pour la première fois en plus d’une décennie. Le m15 R6 permet à la société de revenir au type de plusieurs manières, en associant les derniers processeurs Intel de 11e génération aux graphiques RTX 30 Series de Nvidia.

En plus des puces graphiques 3060, 3070 et 3080 existantes, le m15 R6 a également la possibilité d’utiliser le 3050 Ti, plus abordable. Cette configuration dispose de 4 Go de RAM GDDR6, mais les modèles plus chers le dépassent jusqu’à 8 Go.

Ce n’est cependant pas le premier ordinateur portable à être alimenté par le nouveau GPU de Nvidia – le Galaxy Book Odyssey de Samsung a été lancé presque deux semaines avant l’annonce officielle. Le 3050 Ti a également fait son chemin sur les nouveaux Dell XPS 15 et G15, auxquels nous reviendrons dans une minute.

Cependant, de nombreuses spécifications clés sont cohérentes avec les modèles précédents. Le m15 R6 dispose d’un écran LCD de 15,6 pouces, avec des options pour FHD (1920×1080) à 165Hz, FHD à 360Hz et QHD (2560×1440) à 240Hz. Tous les trois offriront une augmentation significative sur les écrans de 60 Hz, mais il vaut la peine de vérifier si les jeux auxquels vous souhaitez jouer prennent en charge les taux de rafraîchissement plus élevés.





Image: Dell



L’ordinateur portable de jeu comprend également des touches Cherry MX, qui ont fait leurs débuts sur le m15 R4 et offrent une expérience de clavier mécanique dans un corps d’ordinateur portable léger. Peut-être que la légèreté n’est pas la bonne façon de décrire cet appareil lourd, qui pèse 2,69 kg.

D’autres caractéristiques notables incluent une large gamme de ports et jusqu’à 4 To de stockage SSD. Il existe également une batterie de 86Wh avec une charge rapide de 240W, mais Alienware n’a pas mentionné à quelle vitesse il peut charger l’appareil.

Le m15 R6 commencera à 1299 $ (environ 920 £ / 1070 €) aux États-Unis et devrait être mis en vente à un moment donné cet été. On ne sait pas quand l’appareil arrivera au Royaume-Uni et sur d’autres marchés, ni combien cela coûtera.

Dell G15

Le G15 plus abordable de Dell a reçu le traitement Ryzen aux côtés du m15 R5 le mois dernier, avant de revenir sur un terrain plus familier cette fois-ci. Les détails de ce nouveau modèle sont relativement minces sur le terrain, même si nous savons qu’il comprend également des puces Intel de 11e génération (jusqu’à i7) et les derniers graphiques de la série RTX 30. Malgré aucune confirmation officielle, ce dernier est susceptible d’inclure une option pour le 3050 Ti.







Le nouveau Dell G15. Image: Dell



Un écran de 15,6 pouces est limité à la Full HD (1920 x 1080), mais propose des options pour 120 Hz ou 165 Hz. Il existe également un clavier rétroéclairé RVB, avec des effets d’éclairage entièrement personnalisables. La conception thermique du G15 a également été basée sur le matériel Alienware, avec un total de 53 pales de ventilateur et jusqu’à quatre évents d’échappement pour un refroidissement efficace.

Dell a confirmé que le G15 sera mis en vente aux États-Unis à partir du 3 juin, avec un prix de départ de 949,99 $ (environ 670 £ / 780 €). Les prix et la disponibilité internationaux n’ont pas encore été confirmés.

Il reste à voir si l’un ou l’autre en fera notre meilleur tableau d’ordinateurs portables de jeu.