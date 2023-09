Le lycée technologique reçoit une reconnaissance prestigieuse en tant qu’école nationale du ruban bleu 2023

NEWARK, New Jersey, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ — Les écoles publiques de Newark sont ravies d’annoncer la reconnaissance de la Technology High School en tant qu’école nationale du ruban bleu 2023, un honneur très estimé décerné par le ministère américain de l’Éducation. Cette désignation prestigieuse célèbre l’engagement de Technology High School envers l’excellence académique, les pratiques pédagogiques innovantes et les performances exceptionnelles des étudiants.

Le programme national des écoles Blue Ribbon, créé en 1982, récompense les écoles qui démontrent des résultats académiques exemplaires et offrent des expériences éducatives exceptionnelles aux étudiants.

Le surintendant León a exprimé une grande fierté de cet accomplissement en déclarant : « Le dévouement du lycée technologique à créer un environnement stimulant et stimulant intellectuellement a valu à l’école cette distinction estimée ». Il a ajouté : « Je suis extrêmement fier du directeur Edwin Reyes, l’administration de l’école, les enseignants et le personnel pour leur engagement, leur dévouement inébranlable et leurs efforts inlassables pour soutenir et inspirer nos élèves. Les élèves du Lycée Technologique et leurs familles sont un exemple de la grandeur de Newark« .

Afin de se qualifier pour cette reconnaissance prestigieuse, les écoles doivent démontrer des progrès et des réalisations académiques significatifs. De plus, ils doivent faire preuve d’excellence dans l’enseignement et le leadership, et faire preuve d’un fort engagement à améliorer les résultats scolaires de tous les étudiants.

Le directeur Reyes a partagé avec enthousiasme : « Recevoir le Blue Ribbon School Award témoigne du travail acharné, du dévouement et de la collaboration de nos élèves, de notre personnel, de nos parents et de l’ensemble de la communauté scolaire. Nous nous engageons à fournir une éducation de classe mondiale qui prépare nos étudiants à un avenir brillant dans un paysage technologique en constante évolution.

Technology High School rejoint fièrement le Newark Liste des écoles publiques des récipiendaires des écoles Blue Ribbon (École de la rue Ann, École Harriet Tubmanl’école Branch Brook et l’école secondaire Science Park.)

Pour plus d’informations sur Technology High School et son engagement envers l’excellence académique et l’innovation, veuillez visiter https://www.nps.k12.nj.us/tec/.

À propos Newark Écoles publiques

Le Newark Les écoles publiques sont le plus grand district scolaire du New Jersey et remonte à 1676. Le district accueille actuellement plus de 39 000 élèves dans 63 écoles. Après plus de deux décennies de fonctionnement de l’État et après son retour sous le contrôle local en 2018, le district a ouvert 9 nouvelles écoles sous la direction du surintendant León, avec un portefeuille supplémentaire de nouvelles options qui seront annoncées dans les mois et années à venir. Le Newark Le Board of Education sert de phare d’excellence éducative, dédié à développer le potentiel de chaque élève. Avec un engagement envers l’innovation, l’inclusion et la promotion de l’amour de l’apprentissage, le district continue de façonner les générations futures et d’avoir un impact positif au sein de la communauté.

