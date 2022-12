Le lycée La Salle-Pérou annonce les étudiants renaissance du mois – Shaw Local

Les élèves du mois de la Renaissance du lycée La Salle-Pérou Township ont été reconnus lors d’une cérémonie de petit-déjeuner mercredi.

Les étudiants récompensés ce mois-ci étaient Deisy Padilla, Eleanor Radtke, Trystan Bergeron, Haileigh Steinhauer, Christine Ricci, Nora Maier, Sydney Ganskop, Kaylee Abens, Robert Downey, Jonathan Kellett, Cameron Rankin, Nick Olivero et Calvin Kudela. Les étudiants sont nommés pour cet honneur par les enseignants, les entraîneurs et le personnel de la LPHS. Abens a également été choisi pour recevoir le prix Central Bank Illinois Renaissance Student of the Month, une carte-cadeau de 50 $.

La cérémonie était parrainée par le programme Renaissance et la Caisse d’épargne fédérale du Pérou.