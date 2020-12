Un lycée devrait fermer pendant deux jours après Noël et enseigner à distance aux élèves craignant que le Brexit ne déclenche le chaos de la circulation.

Maidstone Grammar School, dans le Kent, accueillera des leçons virtuelles en direct pour tous les groupes de l’année en utilisant Microsoft Teams les 4 et 5 janvier.

Le 16ème siècle tous garçons du secondaire est basé à un mile de la M20, qui pourrait être bloquée par des camions en cas de retards au port de Douvres.

Le directeur Mark Tomkins a déclaré que l’éducation des élèves pourrait être affectée négativement si eux ou leurs enseignants sont bloqués dans la circulation pendant des heures.

Le directeur de la Maidstone Grammar School de Kent, Mark Tomkins (photo), a déclaré que l’éducation des élèves pourrait être affectée négativement si eux ou leurs enseignants sont bloqués dans la circulation pendant des heures.

S’adressant aux parents dans une vidéo de six minutes et demie, il a déclaré: « Nous ne savons tout simplement pas ce qui va se passer, mais il est vital que nous soyons préparés à toutes les éventualités éventuelles. »

M. Tomkins a ajouté: « Je sais que demander aux étudiants de rester à la maison pendant ces deux premiers jours de trimestre après tout ce que nous avons vécu depuis septembre n’est pas idéal et c’est quelque chose que nous avons dû examiner très attentivement.

« Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère, mais pour comprendre l’impact de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, nous devons nous donner un petit laps de temps – ces deux jours les 4 et 5 janvier – pour nous préparer des périodes d’interruption plus longues si cela est nécessaire. »

La fermeture fait partie des projets de plans d’urgence élaborés par l’école après que le conseil du comté de Kent lui a demandé de minimiser toute perturbation potentielle de l’éducation.

Le lundi 4 janvier est le premier jour ouvrable après la fin de la période de transition du Brexit, le vendredi 1er janvier.

Maidstone Grammar School dans le Kent (photo) accueillera des leçons virtuelles en direct pour les groupes de toute l’année en utilisant Microsoft Teams les 4 et 5 janvier

On espère que les étudiants pourront retourner à Maidstone Grammar School plus tard dans la semaine.

Mais si le réseau routier est impacté comme on le craint, la journée scolaire peut être raccourcie pour éviter les heures de pointe, les élèves étant également invités à faire un retour échelonné en classe.

M. Tomkins a ajouté: « Il se peut qu’en cas de perturbation importante, nous devrons peut-être ajuster légèrement la journée d’école pendant une courte période afin d’intégrer un début légèrement plus tardif et une arrivée légèrement plus précoce.

«Il peut être nécessaire d’accueillir de nouveau les étudiants par étapes, comme nous l’avons fait en septembre.

Les patrons des autoroutes se préparent au Brexit en testant de nouveaux systèmes pour réduire le trafic à destination du port si les contrôles aux frontières provoquent le chaos.

L’opération Brock, une réserve centrale temporaire installée sur le M20 à destination de Londres pour maintenir le trafic dans les deux sens pendant que les camions font la queue vers la côte, devrait être testée ce week-end afin d’être prête si nécessaire le 1er janvier.

Le 16ème siècle tous les garçons du secondaire est basé à un mile de la M20, qui pourrait être bloquée par des camions s’il y a des retards au port de Douvres (photo d’archive)

L’opération Stack, où la chaussée côtière est utilisée pour garer les poids lourds, pourrait également être utilisée pour éviter les embouteillages sur les routes environnantes.

M. Tomkins a ajouté: « Avec une perturbation potentielle des ports du Kent, cela peut entraîner des retards importants sur les routes vers la côte – l’un d’entre eux étant le M20 – et cela pourrait avoir un impact significatif sur Maidstone et ses environs, ainsi que sur les nombreux membres du personnel et étudiants. qui voyagent de plus loin pour se rendre à l’école.

« Nous tous dans le Kent nous sommes familiarisés avec l’opération Stack, mais les avertissements que nous recevons concernant les retards potentiels sur la côte et l’impact que cela aura sur l’infrastructure plus large du Kent peuvent signifier que l’impact de l’opération Stack est beaucoup plus important dans la nouvelle année que dans des circonstances normales.

«Le MGS étant à seulement un mile de la M20, il est donc possible que de nombreux membres du personnel et étudiants aient des difficultés à entrer à l’école pendant une courte période jusqu’à ce que les choses se calment.

« Le fait que le personnel soit coincé dans la circulation et incapable de se rendre à l’école à l’heure présenterait des problèmes de capacité et de santé et de sécurité considérables et la dernière chose que je souhaiterais faire est de renvoyer les étudiants à la maison à la dernière minute en réponse à une situation qui aurait pu être raisonnablement prévu.