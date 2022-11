Le Lycée de Genève va obtenir 3 nouveaux cours, modifications de 3 classes existantes pour l’année scolaire 2023-23 – Shaw Local

GENÈVE – Les élèves du Lycée de Genève auront le choix entre trois nouveaux cours et trois cours existants modifiés au cours de l’année scolaire 2023-24.

La commission scolaire a voté pour accepter les ajouts et les changements de cours lundi.

Le directeur associé Doug Drexler avait déclaré lors de la réunion du 24 octobre que les ajouts et modifications proposés avaient été approuvés par les départements universitaires, créant des équipes de direction et d’administration, des directeurs et des administrateurs de collèges au niveau du district.

“Nous pensons que ce sont des changements positifs pour aider les étudiants”, a déclaré le surintendant Kent Mutchler lors de la réunion d’octobre.

Nouveaux cours :

• Gestion des investissements dans le département commercial

• Médias de masse modernes dans le département d’anglais

• AP Macroéconomie dans le Département d’études sociales

Cours modifiés :

• Production de l’annuaire au département artistique

• Honours Precalculus dans le département de mathématiques

• Stage d’enseignement dans le département de formation des enseignants

Drexler a déclaré que la gestion des investissements est un sujet qui est devenu de plus en plus important, non seulement pour les adultes mais aussi pour les étudiants.

“Nous avons remarqué qu’il y a beaucoup d’étudiants qui s’intéressent à ce domaine”, a déclaré Drexler. “Lorsqu’ils suivent notre cours de finances personnelles existant, ils suivent une unité de marché boursier, et cela intéresse vraiment les étudiants.”

Le cours est destiné à répondre aux besoins des étudiants qui envisagent de poursuivre des études commerciales après le lycée, mais aussi du consommateur moyen, “qui va se débattre avec ce sujet toute sa vie”, a déclaré Drexler.

Le nouveau cours au choix serait un cours d’un semestre pour les juniors et les seniors qui satisferait également aux exigences de l’État en matière d’éducation des consommateurs, a déclaré Drexler.

Le cours sur les médias de masse modernes aiderait les étudiants à évaluer le contenu des médias nationaux et internationaux et à analyser les tendances en matière d’information, de persuasion et de divertissement.

Il serait également considéré comme un double crédit avec le Waubonnee Community College, a déclaré Drexler. Les étudiants obtiendraient un crédit d’études secondaires en vue de leur diplôme et un crédit d’études collégiales à Waubonnee qui pourrait être transféré dans n’importe quelle école postsecondaire qu’ils fréquenteraient, a-t-il déclaré.

“Nous avons beaucoup d’étudiants qui prévoient des majeures ou des mineures en communication après le lycée”, a déclaré Drexler. « Ainsi, le domaine des communications est de plus en plus pertinent pour tous les domaines dans lesquels les étudiants se dirigent. Et avoir une compréhension du fonctionnement de ce processus et de la façon dont différentes variables de notre société fonctionnent pour envoyer un message efficace – c’est un peu de marketing, c’est un peu de communication verbale, un peu d’analyse de divertissement. C’est un cours très intéressant.

En ce qui concerne le cours de macroéconomie AP, Drexler a déclaré que le lycée avait actuellement un cours au choix en économie.

“Ce que nous avons remarqué au cours des dernières années, nous avons beaucoup d’étudiants au semestre de printemps qui suivront AP Government”, a déclaré Drexler. « Il s’agit d’un cours de niveau avancé d’un semestre, au printemps seulement. Mais ces mêmes étudiants recherchent une année complète d’études sociales pour satisfaire aux exigences du collège.

Drexler a déclaré que 90% de ces étudiants suivent le cours d’économie à l’automne.

Ce cours ajouterait l’économie de l’AP en tant qu’option que ces étudiants pourraient suivre à l’automne, en complément de la classe du gouvernement de l’AP que la plupart de ces étudiants suivraient au printemps, a déclaré Drexler.

« C’est une autre voie pour obtenir une année complète de crédit d’études sociales AP en tant que junior ou senior », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les cours modifiés, Drexler a déclaré qu’un cours de production d’annuaires existait déjà, la proposition est de l’ouvrir aux étudiants de deuxième année et de permettre aux juniors et aux seniors de le suivre une deuxième fois en tant que production d’annuaires avancés, s’ils prennent un leadership dans cette mise en page de conception graphique programme.

En ce qui concerne le programme de mathématiques modifié, Drexler a déclaré que l’école avait proposé un cours de précalcul avec spécialisation.

“Le College Board publie un programme de précalcul AP pour l’année prochaine – ainsi qu’un examen correspondant en mai”, a déclaré Drexler. « Le cours que nous enseignons actuellement, spécialisé dans le précalcul, est déjà aligné à 99,9 % sur le programme de précalcul AP. Il ne s’agit donc que d’un changement de nom et de la possibilité pour les étudiants de passer un examen AP en mai. »

La modification du programme de stages des enseignants existant de l’école est de permettre aux étudiants de répéter cela également s’ils sont d’un niveau scolaire différent ou d’une discipline différente, a-t-il déclaré.