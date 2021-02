Le gouvernement luxembourgeois a rejeté lundi les allégations des médias internationaux selon lesquelles le pays reste un immense paradis fiscal malgré la législation européenne visant à réprimer cette pratique.

Une enquête d’un an menée par seize points de vente, dont Le Monde en France, Le Soir en Belgique, la Suddeutsche Zeitung en Allemagne, a affirmé que 90% des 140 000 entreprises actives enregistrées au Luxembourg appartenaient à des non-résidents et qu’un tiers étaient des holdings. Ce statut leur permet de bénéficier d’un régime fiscal préférentiel.

Le Grand-Duché dit dans un communiqué lundi qu’il « rejette les affirmations faites dans ces articles ainsi que la représentation totalement injustifiée du pays et de son économie ».

« Le Luxembourg évalue et met à jour en permanence son architecture de surveillance et son arsenal de mesures pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme », a-t-il également déclaré.

Il a ajouté que la nation est « pleinement conforme et conforme à toutes les réglementations européennes et internationales, aux normes de transparence et aux normes de transparence, et applique, sans exception, tout l’arsenal des mesures européennes et internationales pour échanger des informations en matière fiscale et lutter contre les abus fiscaux et évasion fiscale. »

L’enquête, baptisée OpenLux, a analysé quelque quatre milliards de documents mis à disposition à la suite d’une directive européenne de 2018 qui exigeait la création de registres publics des véritables propriétaires d’entreprises dans tous les États membres.

Selon les médias, au cours de l’exercice 2018-2019, quelque 6500 milliards d’euros d’actifs ont été investis au Luxembourg dans ces sociétés offshore – plus de 100 fois le produit intérieur brut 2019 du petit pays sans littoral.

« Ces sociétés fantômes sans bureaux ni employés ont été créées par des milliardaires, des multinationales, des sportifs, des artistes, des politiciens de haut rang et même des familles royales », Le Monde a écrit. «Sur un territoire de 2586 km2, Tiger Woods et la famille Hermès côtoient Shakira et le prince héritier d’Arabie saoudite. Des centaines de multinationales (LVMH, Kering, KFC, Amazon, etc.) y ont ouvert des filiales financières», a-t-il déclaré sur.

Les médias ont également signalé qu’environ un tiers des comptes des entreprises ne pouvaient pas être récupérés, le plus souvent parce qu’ils n’avaient pas été publiés, et que seule la moitié des bénéficiaires des entreprises pouvait être identifiée.