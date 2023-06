Le luxe tranquille est peut-être la tendance la plus chère des Américains à ce jour

Lors de ses comparutions quotidiennes dans la salle d’audience, Paltrow portait des marques haut de gamme telles que Celine et The Row ainsi que des bottes Prada noires à 1 450 $ et portait un carnet à 325 $ de Smythson dans le bleu signature de l’entreprise.

Marqué par des matériaux coûteux dans des tons sourds, un luxe discret, également connu sous le nom de la richesse furtive, est « l’absence totale de logos et de tout ce qui est trop visible », a déclaré Thomaï Serdari, professeur de marketing et directeur du programme de mode et de luxe à la Stern School of Business de NYU.

Bien sûr, le luxe discret n’est pas nouveau.

Sur les talons du crise financière, « les gens qui avaient de l’argent voulaient être un peu plus modérés », a déclaré Serdari. Au cours de la décennie et demie qui a suivi, la mode est devenue plus grande et plus audacieuse, a-t-elle ajouté.

Maintenant, le style furtif-richesse renaît une fois de plus alors que la situation économique des Américains se divise de plus en plus après que la soi-disant reprise en forme de K a laissé les Américains les plus riches encore mieux qu’avant.

Cette fois, cependant, il y a une nuance encore plus discrète, malgré le prix plus élevé.

L’un des personnages centraux de « Succession » se moque même de un sac fourre-tout Tartan Burberry qui se vend 2 890 $qualifiant le sac de luxe de « ridiculement volumineux ».