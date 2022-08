Le lutteur vedette Ravi Dahiya décroche l’or dans la catégorie des 57 kg masculins

Ravi Kumar Dahiya a poursuivi sa course dominante sur le tapis de lutte en remportant une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2022 après avoir battu le Nigérian Ebikewenimo Welson lors du combat final de 57 kg.

Après avoir remporté la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, Dahiya est devenu un nom connu en Inde et tous les fans de lutte du pays attendaient énormément de lui à Birmingham.

La joueuse de 27 ans était trop bonne pour ses adversaires aux Jeux du Commonwealth, car aucune d’entre elles n’a réussi à lui causer de sérieux problèmes. Il a battu le lutteur nigérian 10-0 sur la supériorité technique dans le combat final.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Il a ouvert la campagne contre le Néo-Zélandais Suraj Singh et l’a surclassé 10-0 pour remporter les quarts de finale grâce à sa supériorité technique.

Alors qu’il a affronté le Pakistanais Ali Asad en demi-finale, il n’a rencontré aucune difficulté pour entrer en finale. Le lutteur vedette indien a battu Asad 14-4 sur la supériorité technique pour prouver sa suprématie.

Ravi est venu sous les projecteurs après une médaille de bronze aux Championnats du monde à Nur Sulthan en 2019 et il ne s’est pas arrêté après cela car le natif du district de Nahri a remporté la médaille d’or dans trois éditions des Championnats d’Asie dans les années 2020, 2021 et 2022 à ajouter à sa collection de médailles en plein essor. La médaille d’or du Commonwealth a ajouté plus de poids à son illustre CV de lutte maintenant.

Ravi était parmi les 14 lutteurs qui ont été envoyés en Bulgarie pour un camp d’entraînement spécial pour les préparatifs du CWG et des Jeux Asiatiques. Bien que cela ait plutôt bien fonctionné pour Dahiya, il a terminé en tête du podium dans les deux épreuves.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici