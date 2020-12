Le double médaillé olympique de l’Inde Sushil Kumar a étendu son soutien à la agiter les agriculteurs et a exhorté le gouvernement central à écouter leurs demandes.

« Le gouvernement doit prendre de bonnes décisions et rendre les agriculteurs heureux, tout le pays fonctionne sur le travail des agriculteurs, le problème doit être résolu le plus tôt possible. Les agriculteurs protestent depuis longtemps, donc le problème doit être résolu rapidement », a déclaré Sushil. ANI.

Certains athlètes venaient du Pendjab et de l’Haryana rendre leurs récompenses (Prix Padma, Dronacharya et Arjuna) pour montrer sa solidarité avec les agriculteurs.

Au sujet du retour des prix, Sushil a déclaré: «Une chose que je dirais, c’est que les agriculteurs ont protesté là-bas pendant 3 mois, donc ce problème doit être résolu le plus tôt possible et le problème ne doit pas s’aggraver davantage. Le pays tout entier est juste derrière les agriculteurs. «

Le boxeur Vijender Singh, qui s’est joint à l’agitation des agriculteurs à la frontière de Singhu (Haryana-Delhi frontière) l’avait dit dimanche il rendra son prix Rajiv Gandhi Khel Ratna si les nouvelles lois agricoles ne sont pas abrogées.

Vijender Singh s’est adressé aux agriculteurs protestataires et a déclaré que si le gouvernement ne reprenait pas les « lois noires », il leur demanderait de reprendre le prix « Rajiv Gandhi Khel Ratna » qui lui avait été décerné.

Ancien entraîneur de l’équipe nationale Gurbaksh Singh Sandhu a également décidé de rendre son prix Dronacharya pour montrer sa solidarité avec les agriculteurs agités.

Des milliers d’agriculteurs se sont rassemblés dans et autour de Delhi pour protester contre les trois lois agricoles adoptées lors de la session de la mousson du parlement en septembre.

Les agriculteurs protestent contre la loi de 2020 sur le commerce et le commerce des produits agricoles (promotion et facilitation), l’accord des agriculteurs (autonomisation et protection) sur l’assurance des prix et les services agricoles, 2020, et la loi (amendement) sur les produits essentiels, 2020.