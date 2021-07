Le lutteur professionnel Candy Cartwright abandonne le procès pour agression sexuelle présumée contre la star de la WWE Matt Riddle

L’ancienne championne de la promotion féminine Shine a nommé Riddle, Evolve – qu’elle se décrit comme représentante en tant qu’ambassadrice des médias sociaux – la WWE et le promoteur Gabe Sapolsky dans le costume original.

Les trois autres accusés ont depuis été abandonnés, laissant la réclamation de Cartwright contre Riddle, qui tournerait autour des allégations formulées à son sujet. Twitter compte l’été dernier qui restent visibles publiquement.

« Je poste ceci parce que je suis si triste depuis si longtemps » a déclaré Cartwright, ajoutant le hashtag « Speak out » qui a été largement utilisé pour mettre en évidence les actes présumés contre les femmes dans la lutte.

« Je n’avais pas réalisé que ce qu’il m’avait fait n’était pas bien. Je réalise maintenant, en lisant ces autres histoires de femmes courageuses, que je ne peux plus avoir peur et que je dois parler.

« En mai 2018, je roulais avec Matt Riddle et quelques autres lutteurs. Pendant le trajet en van, lorsque les 3 autres lutteurs s’étaient endormis, Matt m’a demandé de » sauter sur sa bite « .

« Quand j’ai refusé – bien que nous ayons déjà été ensemble, j’étais incroyablement mal à l’aise dans ce cadre – quand j’ai dit non, il m’a attrapé par la gorge, m’a étranglé et a dit : « Et si je vous formais ? »

« J’ai fini par lui faire du sexe oral – en priant que quelqu’un ne se réveille pas – pour éviter d’avoir des relations sexuelles avec lui. C’était incroyablement humiliant.

« Ce n’est jamais OK de mettre la main sur une femme. Ce n’est pas non plus de ne pas écouter quand elle dit non. »

Vous voulez connaître la vérité sur toutes ces allégations, regardez cette vidéo pic.twitter.com/kW4EQqcugx – énigme de matthew (@SuperKingofBros) 8 juillet 2020

On ne sait pas ce qui a causé le rejet de la décision de déposer l’affaire, ce qui a été rapporté par TMZ et d’autres.

Jedusor a toujours vigoureusement nié les allégations, publiant rapidement une vidéo dans laquelle il a succinctement dit aux téléspectateurs qu’il n’avait jamais agressé sexuellement qui que ce soit.

« Les allégations de cette artiste indépendante sont complètement fausses et constituent une autre tentative de harceler et d’humilier M. et Mme Riddle et d’essayer de ternir leur réputation dans la communauté », a déclaré à l’époque une déclaration des représentants de Jedusor.

« Nous savions depuis deux ans que cet artiste traque la famille Riddle. En 2019, notre cabinet avait rédigé un plaidoyer contre cet artiste pour demander une injonction pour cyberharcèlement devant la Cour de circuit du comté d’Orange, en Floride. «

Cartwright a ensuite déclaré à Newsweek que le but de la vidéo de Riddle était de « distraire les gens ».

C’est fou. Cela fait deux semaines et je reçois toujours des messages haineux/menaces et je vois des trucs comme ça. Si je « traque depuis des années », alors pourquoi est-ce à partir de 2019 ? Cela a également été pris après que je sois allé le voir sur une boucle nxt et qu’il m’ait obtenu des billets pour deux spectacles … https://t.co/UpnnZwrGU1pic.twitter.com/4iZtwQx2Ou – Candy Cartwright (@CandyCartwright) 4 juillet 2020

Elle a publié une photo qui semblait montrer le couple en train de s’embrasser, et Jedusor a admis qu’ils avaient eu une liaison, pour laquelle il a exprimé ses regrets à sa femme.

« Je sais qu’avoir une liaison était mal et je suis sûr que cela a causé beaucoup de douleur à sa famille, mais cela n’enlève rien au fait qu’il m’a agressé », Cartwright a dit à l’époque. « Plusieurs fois. Tout au long de notre relation. »

Dans un communiqué en juin, la WWE a déclaré : « Nous prenons très au sérieux toute allégation de cette nature et examinons la question.

« Les individus sont responsables de leurs actes personnels. La WWE a une tolérance zéro pour les questions impliquant la violence domestique, la maltraitance des enfants et les agressions sexuelles. »

TMZ a cité l’avocat de Riddle cette semaine : « Les parties ont mis cela dans leur passé et se concentrent sur l’avenir. »