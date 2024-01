Le lutteur Orange Cassidy y va doucement à AEW en direct à NOLA | Divertissement/Vie

« Mon dos me fera toujours mal. Mes genoux vont mieux, mais c’est difficile de guérir quand on continue.

Cassidy lutte depuis 18 ans et « je ne suis jamais sans douleur », dit-il avec un petit rire. “Je ne me souviens pas d’un moment où ça n’a pas fait mal de se pencher et où mon épaule n’a pas cliqué.”

Pression et rythme

Malgré l’incertitude initiale concernant l’action de Cassidy, ses matchs commencent souvent par « Dynamite », et il prend cette position au sérieux.

“C’est parfois plus de pression que d’organiser un événement principal parce qu’il faut donner le ton et le rythme”, a-t-il déclaré. Cassidy est conscient que le match se déroule au début de l’heure au cours de laquelle les fans se connectent et que de nouveaux fans pourraient le regarder pour la première fois. “Vous voulez les empêcher de changer de chaîne.”