Le lutteur professionnel américain Matt Hardy a partagé lundi sur les réseaux sociaux que son père, Gilbert Hardy est décédé à l’âge de 87 ans. Il a publié une photo sur Instagram dans laquelle lui et son frère Jeff sont vus avec leur père. Matt a déclaré que la famille Hardy appréciait l’effusion d’amour et de gentillesse après la mort de leur père.

Le message mentionnait également leur mère, décédée après avoir reçu un diagnostic de cancer en 1987. Les deux frères étaient alors dans leur pré-adolescence. «Moi-même, Jeff et notre père étions à son chevet quand elle a pris son dernier souffle ce jour-là. C’était la première fois que nous voyions notre père pleurer », a déclaré Matt, se souvenant de son père.

Il a ajouté que leur père est décédé le 6 avril, tôt le matin, mardi. Les deux frères étaient à la maison et aux côtés de leur père lorsqu’il a pris son dernier souffle. Il a appelé son frère Jeff comme «l’ange gardien» de leur père depuis les deux dernières années.

Matt a terminé le message en disant qu’il espérait que son père et sa mère seraient réunis après 35 ans. C’est en effet un moment triste pour la famille et plusieurs fans et sympathisants de The Hardy Boyz ont pleuré avec eux et ont posté leurs condoléances.

Le président de la NWA, Billy Corgan, présente ses plus sincères condoléances aux frères et à leurs belles familles. «Nos condoléances à vous, Jeff et votre famille. Nous sommes vraiment désolés pour votre perte. Prier pour vous et votre famille », a déclaré un autre utilisateur d’Instagram.

Jeff n’a pas lutté depuis le 22 mars, quand il a perdu contre The Miz.

Les Hardy Boyz ont commencé à faire équipe pour la première fois en 1993 dans des promotions indépendantes en Caroline du Nord et à remporter le championnat NWA 2000 Tag Team dans NWA 2000. À la WWE, ils sont six fois champions du monde par équipe et anciens champions du monde par équipe de la WCW.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici