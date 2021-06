Le lutteur Gaurav Laura, 22 ans, arrêté lors d’une bagarre au stade Chhatrasal

La branche criminelle de la police de Delhi a arrêté dimanche un homme de 22 ans dans le cadre de la bagarre au stade Chhatrasal au cours de laquelle un lutteur est décédé et ses deux amis ont été blessés, a annoncé la police.

L’accusé, Gaurav Laura, originaire de l’Haryana, est également lutteur. Il vivait ici dans le village de Baprolla à Najafgarh, ont-ils dit.

La police a déclaré qu’une équipe de la branche criminelle enquêtant sur l’affaire avait attrapé Laura de Delhi et qu’il serait à nouveau présenté devant le tribunal de Rohini pour avoir demandé la détention provisoire de la police pour complément d’enquête.

Un officier supérieur de la police a déclaré: « Il a été découvert qu’il était impliqué dans l’incident au stade Chhatrasal ici où il s’est engagé dans une bagarre avec d’autres menant à la mort du jeune lutteur. »

La police a déclaré que 11 personnes, dont le double médaillé olympique Sushil Kumar, avaient jusqu’à présent été arrêtées dans le cadre de cette affaire.

Kumar, ainsi que ses associés, auraient agressé Sagar Dhankar et deux de ses amis au stade dans la nuit du 4 au 5 mai au cours d’un prétendu conflit de propriété. Dhankar, 23 ans, a succombé à ses blessures plus tard.

La police a affirmé que Kumar était le « principal coupable et cerveau » du meurtre et a déclaré qu’il existe des preuves électroniques dans lesquelles lui et ses associés pourraient être vus en train de battre Dhankar.

Kumar a été arrêté le 23 mai, avec son coaccusé Ajay Kumar Sehrawat. Jusqu’à présent, il a subi une garde à vue policière et judiciaire de 10 et 23 jours, respectivement.

