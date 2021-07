Le lutteur Del Wilkes ‘The Patriot’ est décédé à l’âge de 59 ans

Le lutteur populaire Del Wilkes a rendu son dernier soupir jeudi 1er juillet à l’âge de 59 ans après avoir subi une crise cardiaque. La mort du lutteur a été annoncée par sa mère dans une publication sur Facebook. La World Wrestling Entertainment (WWE) dans une déclaration officielle a également exprimé ses condoléances à la mort de ‘The Patriot’. La WWE a mentionné qu’avant d’entrer dans le monde de la lutte, Wilkes était un joueur de football pour l’Université de Caroline du Sud. Il était si bon dans ce sport qu’il a fini par obtenir la distinction d’être élu par consensus All-American.

Il a atterri à la WWE en 1997 après avoir participé à différentes compétitions à travers le monde. Wilkes a gagné en popularité en tant que « The Patriot » à la WWE et est devenu le favori de nombreux passionnés de catch. Il a également revêtu les couleurs du drapeau américain lors d’un match contre Bret Hart pour le championnat de la WWE à In Your House: Ground Zero. Cela s’était produit seulement deux mois après ses débuts à la WWE. Le lutteur était également célèbre pour sa rivalité intense avec une équipe nommée, The Hart Foundation.

Le défunt lutteur avait également fait partie de la All Japan Pro Wrestling entre 1992 et 1994. Il a quitté l’organisation après avoir signé avec la World Championship Wrestling. Après son passage là-bas, il est retourné à la All Japan Pro Wrestling qu’il a de nouveau quitté pour la World Wrestling Federation. La carrière de catcheur a duré neuf ans au cours desquels il a également fait partie de l’American Wrestling Association et de la Global Wrestling Federation. Son dernier match de lutte a été télévisé le 1er novembre 1997. Lors de la sortie, Wilkes a perdu contre Jim Neidhart par disqualification.

Il a pris sa retraite de la lutte en raison de blessures et de problèmes personnels. Après son passage en tant que lutteur, il a accepté un emploi de vendeur de voitures à Columbia, en Caroline du Sud. Le Patriot avait été arrêté 20 fois entre 1998 et 2007 en raison de son addiction aux analgésiques. Il avait en fait purgé neuf mois de prison dans un établissement pénitentiaire d’Aiken pour avoir prétendument fraudé la prescription. En dehors de cela, il avait également plaidé coupable dans une affaire de violence conjugale en 1999.

