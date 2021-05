Le lutteur de Lucha Libre, El Vikingo, outrage le Mexique en faisant tomber un garçon de cinq ans au sol (VIDEO)

L’incident a eu lieu dans l’humble arrondissement de Venustiano Carranza à Mexico.

Allongé par terre dans la rue, à l’écart du ring spécialement aménagé pour l’occasion, Einar Cruz est approché par l’enfant.

Lorsque le garçon, Mateo, tente de manière ludique de le mettre dans un étranglement, Cruz émet une réaction OTT qui a choqué les fans en appréciant le spectacle.

Policía detiene al luchador Víctor Cruz Pallares de 21 años quien fue contratado por el partido Elije para dar una función en la Colonia Aviacion Civil en @A_VCarranza pero en ataque de ira toma de un brazo a mateo un niño de 5 años y lo lanza contra el piso … increíble pic.twitter.com/2cGYxg4j7w – Diego Emiio (@DiegoEmiio) 23 mai 2021

Dans les images, plusieurs d’entre eux peuvent être vus se précipiter à l’aide de Mateo et exploser avec colère El Vikingo pour l’explosion volatile.

Appelé sur les lieux, la police locale a placé Cruz en état d’arrestation car les agents devaient empêcher certains membres de la foule de l’agresser physiquement.

Pourtant, après que la mère de Mateo ait gracié le lutteur après avoir comparu devant le bureau du procureur de Mexico, El Vikingo est un homme libre depuis dimanche – du moins pour le moment.

Commentant la question, la procureure générale de Mexico, Ernestina Godoy, a révélé que le crime de Cruz n’en était pas un « qui mérite la privation de liberté », comme « les blessures qui mettent 15 jours à guérir ne sont pas punissables ».

« Mais ici, nous travaillons pour le faire punir parce qu’il est un enfant, mais nous avons dû le libérer à ce moment-là », a-t-elle ajouté, ce qui a conduit certains fans à se plaindre d’un « gênant » manque de justice.

Plus mauvaise nouvelle pour lui, la Commission de lutte de Mexico a confirmé lundi qu’elle avait suspendu El Vikingo pour une durée indéterminée.

Llegan luchadores a casa de niño Mateo #agredido por el #luchador « Einar El Vikingo » .Le piden disculpas y le dan regalos. pic.twitter.com/1S2i8KdfY2 – Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 24 mai 2021

S’exprimant sur la chaîne de télévision Telediario, Mateo a insisté sur le fait qu’il voulait étouffer Einar El Vikingo en raison de ses combats dans l’équipe des méchants.

Pour qu’il se sente mieux, cependant, un éventail de lutteurs de haut niveau ont promis leur solidarité avec le garçon et lui ont même rendu visite chez lui pendant qu’il se rétablissait.

Avec des noms aussi colorés que Cybernetic, Octagon, Sharlie Rockstar, Marcela, Queen Dorada, White Tiger et Tyson the Beast, ils l’ont comblé de jouets et de masques de lutte.

😎 Cibernético, Octagón, Sharlie Rockstar, Marcela, Reina Dorada, Tigre Blanco y Tyson La Bestia visitaron a Mateo, el niño de 5 años agredido por el luchador Vikingo, para quitarle la mala experiencia, regalándole juguetes y máscaras. pic.twitter.com/9ofLw8HlWk – Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) 25 mai 2021

Buen y productivo día .. hoy la visita a MATEO el niño que fue agredido y amenazado por el seudo luchador « Einar el vikingo » la familia luchistica estamos indignados por esta acción ..no debemos permitir la violencia ojalá las autoridades pongan manos a la obra ..😡😠 pic.twitter.com/EaBaJsjuBN – Marcela Cmll (@MarcelaCmll) 24 mai 2021

« Une bonne et productive journée … » a commencé Marcela sur Twitter à côté d’une photo d’elle et d’un homme avec le jeune triste.

«Aujourd’hui, j’ai rendu visite à Mateo, le garçon qui a été attaqué et menacé par le pseudo combattant ‘Einar El Vikingo’.

« La famille des lutteurs est scandalisée par cette action. Nous ne devons pas permettre la violence. Espérons que les autorités se mettront au travail », elle a signé.

Alors que beaucoup ont félicité Marcela pour son geste, un détracteur a fait remarquer: « Vous pouvez voir que l’enfant lui donne un coup de pied dans les couilles. »

« Bien sûr, le combattant a eu tort de réagir violemment. Mais il est également à noter que l’enfant est gâté [by those] qui ne lui mettent pas de limites. «

Ce qui est pire, c’est qu’il se tord le bras, puis le jette. Il regarde directement l’enfant pendant qu’il le fait, donc la défense «Je ne savais pas que c’était un enfant» est par la fenêtre. Et il pieface (du moins ça y ressemble) une femme avant de monter en flèche alors qu’un assez gros mec intervient. – Gros bois (@BigWoodieStyle) 22 mai 2021

Dans l’ensemble, cependant, d’autres ont refusé de blâmer la victime avec un parieur soulignant: «Ce qui est pire, c’est qu’il se tord le bras, puis le jette».

«Il regarde directement l’enfant pendant qu’il le fait, donc la défense du« je ne savais pas que c’était un enfant »est par la fenêtre.

« Et il pieface (du moins ça y ressemble) une femme avant de se hisser alors qu’un assez gros mec intervient. »

#Deportes | Clown psychopathe (@Psychooriginal) se reúne con Mateo, el niño golpeado por un luchador. https://t.co/jN64LO1RNapic.twitter.com/GHj8rxrER8 – Diario Basta! (@diariobasta) 26 mai 2021

Autant un aliment de base de la culture que la boxe ou le football, la lutte, connue localement sous le nom de « Lucha Libre » (ou combat libre), jouit d’une énorme popularité au Mexique.

Ses plus grandes stars ont été honorées de statues et y jouissent du statut de célébrité, tandis que certaines, comme Rey Mysterio, ont réussi à se croiser dans d’énormes championnats internationaux tels que la WWE aux États-Unis après avoir débuté dans l’AAA mexicain.