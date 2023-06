Le lutteur de la WWE Veer Mahaan blâme les fabricants d’Adipurush pour avoir blessé les sentiments

La superstar de la WWE d’origine indienne Rinku Singh Rajput, alias Veer Mahaan, s’en est pris aux créateurs d’Adipurush, qualifiant le film de représentation inappropriée de la mythologie hindoue. Exprimant ses sentiments à propos de l’épopée mythologique, Veer Mahaan a publié une vidéo de lui-même sur Instagram. Au cours de la session face-cam, Veer Mahaan a envoyé un avis sévère aux personnes derrière Adipurush, affirmant que les réalisateurs du film ont joué avec le sentiment de l’hindouisme car les représentations de Lord Ram, Sita et Hanuman étaient loin de leurs personnages dans le Ramayana. Alors que la controverse autour du film grandissait de jour en jour, la vidéo de Veer Mahaan a attiré une attention considérable de la part de sa base d’abonnés Instagram.

La controverse autour d’Adipurush a refusé de s’installer depuis que le réalisateur Om Raut est sorti sur grand écran le 16 juin. Les fans ont été vexés par le Central Board of Film Certification pour lui avoir donné l’autorisation de sa sortie malgré une représentation incorrecte des divinités hindoues. Du dialogue grinçant aux effets visuels inférieurs à la moyenne, la vedette de Prabhas et Kriti Sanon a été fortement critiquée pour tous les aspects.

Le mécontentement croissant face au complot d’Adipurush ne s’est pas limité à l’Inde. Des groupes au Népal ont élevé la voix pour exiger l’interdiction de la projection d’Adipurush. Manoj Muntashir, l’auteur des dialogues du film, a dû demander la protection de la police de Mumbai après avoir reçu des menaces de mort de Kshatriya Karni Sena lors d’une conférence de presse tenue dans l’État du Madhya Pradesh.

A LIRE AUSSI | Fenêtre de transfert le 22 juin EN DIRECT : Ilkay Gundogan rejoindra Barcelone, Arsenal récupérera Kai Havertz de Chelsea

Rinku Singh Rajput est actuellement signé à la WWE sous la marque Raw, en concurrence avec le nom de ring « Veer Mahaan » en tant que membre d’Indus Sher. Les deux autres membres du groupe sont Sanga et Jinder Mahal. Il a signé son contrat en janvier 2019, faisant ses débuts télévisés sur NXT en 2020 avant de disparaître de l’émission. Singh a de nouveau fait ses débuts à Raw en 2021 sous un nouveau nom, Veer. Il continuerait ensuite à s’aligner sur Shanky et Jinder Mahal avant la fin de leur alliance à cause du repêchage de 2021.

Après des mois de médiatisation de ses débuts, Veer est revenu à la télévision en 2022 en attaquant Rey Mysterio et Dominik Mysterio. Après quelques singles contre les Mysterios, Mahaan est revenu à la marque de développement de NXT. Il est ensuite revenu sur la liste principale alors que lui et Indus Sher ont finalement été repêchés à Raw lors du repêchage de 2023.