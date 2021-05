Le lutteur de la WWE Tommaso Ciampa révèle un corps déchiré dans des photos avant-après

Le lutteur professionnel américain Tommaso Ciampa, qui figure dans les émissions NXT de la WWE, a partagé son incroyable transformation corporelle. Ciampa, déjà en forme, s’est rendu sur Instagram où il a publié deux photos avant et après. Les photos, à 16 semaines d’intervalle, révèlent la transformation massive que le lutteur a subie au cours des deux derniers mois. L’artiste de 36 ans a déchiqueté trois livres pour gagner ce corps.

Prenant la pose avec un dos déchiré sur la photo après, Ciampa a également révélé ses apports. Le lutteur s’est rappelé avoir mangé seulement 400 g de glucides une fois par semaine. Cependant, depuis la formation pour le nouveau look, Ciampa a déclaré qu’il consommait 950 g et 1150 g de glucides deux fois par semaine.

Le lutteur de la WWE a crédité la cohérence de son poste tout en reconnaissant également son entraîneur AJ Sims pour sa transformation physique.

Le corps déchiré de Ciampa a laissé ses amis lutteurs stupéfaits. « Mec », a commenté la star de la WWE Ivar en décrivant sa réponse à la transformation physique du premier en un seul mot. Son homologue féminine Raquel Gonzalez a utilisé les emojis de feu pour faire l’éloge de Ciampa.

Plus tôt ce mois-ci, Ciampa avait partagé sa transformation de 13 semaines sur Instagram. Dans ce post, il a révélé qu’il n’avait pas de jours de triche et ne consommait que des repas cuisinés six fois par jour.

Ciampa avait remercié sa femme de l’avoir soutenu alors qu’il savait à quel point il était «fou». De plus, le lutteur est père d’une petite fille mais a déclaré qu’il voulait repousser ses limites sans laisser l’excuse «être papa» lui venir en travers de son chemin. transformation physique.

Aussi connu sous le nom de « The Blackheart », le lutteur est un ancien champion NXT et avait déjà remporté le championnat NXT Tag Team avec Johnny Gargano. Ciampa avait subi une opération au cou en mars 2019 à la suite de laquelle il a abandonné son championnat NXT.

Ciampa a récemment célébré son anniversaire le 8 mai

