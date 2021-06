Le lutteur de la WWE NXT, Toni Storm, se révèle bisexuel pendant le mois de la fierté

« Je suis bi et ça fait du bien de le dire. » WWE NXT superstar Toni Tempête est devenu bisexuel. Avant l’épisode WWE NXT de cette semaine, la lutteuse australienne apparaissant sur l’histoire Instagram de NXT dans le cadre du mois de la fierté, elle en a profité pour se déclarer officiellement bisexuelle.

« Alors, quand il a été annoncé que je reprendrais Instagram pour le mois de la fierté, j’ai remarqué que beaucoup de gens se disaient » Toni, tu es juste un allié ? Êtes-vous dans la communauté? Qu’est-ce qui se passe ici?' », a déclaré Storm.

« Eh bien, je suppose que c’est le bon moment pour dire les deux. Je suis un allié et je ne peux pas dire exactement que je suis hétéro. Je suis bi et ça fait du bien de le dire. Et c’est quelque chose avec lequel je suis vraiment à l’aise depuis longtemps. Je ne l’ai jamais vraiment exprimé. Je ne sais pas, je n’ai jamais vraiment trouvé le bon moment. Et c’est le mois de la fierté et je suis sur votre Instagram, alors c’est le bon moment je suppose », a-t-elle ajouté.

Le COO de la WWE Triple H s’est rendu sur Twitter pour commenter l’annonce hier soir, notant qu’il était fier de Toni Storm « aujourd’hui et tous les jours ».

L’ancienne championne féminine NXT UK a été vue pour la dernière fois en action en mai de cette année, où elle a vengé sa perte NXT TakeOver: Stand & Deliver contre Zoey Stark.

Storm est passé de NXT UK à NXT proprement dit en octobre 2020 après une interruption de huit mois. Storm a depuis défié deux fois pour le championnat féminin NXT, échouant à chaque fois.

Toni Storm sort avec la star de la New Japan Pro Wrestling Juice Robinson et a partagé plusieurs photos des deux sur son compte de réseau social.

Storm devient le 14e lutteur professionnel connu à sortir pendant le mois de la fierté 2021 et le dernier lutteur de la WWE à faire partie de la communauté LGBTQ. Les autres stars de la WWE qui font fièrement partie de la communauté LGBTQ sont Sonya Deville, Piper Niven, Mercedes Martinez, Tegan Nox, Shayna Baszler

