Le lutteur Ashu décroche le bronze gréco-romain en Croatie

Le médaillé de bronze des Championnats d’Asie, Ashu, a décroché la médaille de bronze des 67 kg pour l’Inde dans la catégorie gréco-romaine lors de la dernière journée de l’Open Ranking Series de Zagreb, dimanche.

Le grappler de 23 ans a ajouté une deuxième médaille de bronze au décompte de l’Inde, battant le Lituanien Adomas Grigaliunas 5-0. Le champion du monde des moins de 23 ans, le lutteur libre Aman Sehrawat, avait remporté la médaille de bronze chez les hommes de 57 kg lors de la première journée.

Ashu, qui avait perdu l’Iranien Reza Mahdi Abbasi 9-0 lors du tour de qualification, est revenu en force dans les combats de repêchage, battant le Hongrois Adam Phoilec 8-0 avant de vaincre le Norvégien Haavard Joergensen 9-0 pour se qualifier pour le tour pour la médaille de bronze.

L’Indien a récolté trois points en première période et deux en seconde alors que les juges ont déclaré une victoire par décision.

Un autre lutteur gréco-romain indien, Sagar, a perdu son combat de repêchage à 63 kg contre l’Autrichien Aker Schmid Al Obaidi après que son rival en quart de finale, l’Iranien Aref Hossein Khoun Mohammadi, soit entré en finale.

Dans d’autres combats dimanche, la médaillée d’argent des Jeux du Commonwealth de Birmingham, Samantha Stewart, a eu raison de la médaillée de bronze des Championnats d’Asie de l’Inde, Sushma Shokeen, la Canadienne ayant chuté en quart de finale des 53 kg féminins.

Sushma avait battu la Française Tetiana Profatilova et la Chinoise Yuhong Zhong lors des tours précédents.

Plus de déception était en réserve pour l’Inde car le lutteur de 72 kg Reetika n’a pas pu se qualifier pour les demi-finales via le format du tournoi à la ronde, tandis que Kiran (76 kg) n’a pas non plus réussi à se qualifier.

Les lutteurs gréco-romains Manjeet (55 kg), Gyanender (60 kg), Ankit Gulia (72 kg) et Narinder Cheema (97 kg) seront en action plus tard dimanche.

