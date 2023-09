Le lutteur Anshu Malik dépose un FIR contre une fausse vidéo répréhensible

Le côté obscur des médias sociaux est revenu au premier plan avec le lutteur olympique Anshu Malik, qui a remporté l’argent aux Championnats du monde et aux Jeux du Commonwealth en plus d’être champion d’Asie, confronté à une situation pénible.

Lundi, un incident profondément troublant s’est produit lorsqu’une vidéo répréhensible de 30 secondes, utilisant la photo transformée d’Anshu comme modèle, a été diffusée parmi les internautes.

Après en avoir eu connaissance, le père d’Anshu, Dharamvir, a immédiatement déposé un FIR au Sadar Thana à Jind, Haryana.

S’adressant à l’IANS, Sandeep Malik, l’oncle d’Anshu, a affirmé que la photo du lutteur de 22 ans avait été récupérée sur Internet.

« La vidéo montre une fille et un garçon différents et date d’environ deux ans. Et le couple montré dans la vidéo est désormais mari et femme. La fille vient de l’Himachal Pradesh et le garçon de l’Haryana. Ce sont aussi des lutteurs (niveau local).

« La photo d’Anshu a été utilisée comme modèle dans la vidéo. Nous avons exigé que des mesures soient prises contre celui qui l’a fait. C’est inacceptable… Anshu est une lutteuse de classe mondiale, mais quelqu’un rabaisse son nom en utilisant des méthodes fausses et laides. Je suis sûr que la police va bientôt résoudre l’affaire. Notre famille entière est sous le choc en ce moment », a déclaré Sandeep.

Interrogé sur l’emplacement actuel d’Anshu, son oncle a répondu : « Elle a été blessée lors des essais Asiad et est allée à Chennai pour se réadapter. Elle est l’un des espoirs de médaille de l’Inde aux Jeux olympiques de l’année prochaine.

Anshu est devenue la première lutteuse indienne à remporter une médaille d’argent dans la catégorie des 57 kg aux Championnats du monde de lutte 2021.

Elle avait remporté la médaille d’or dans la catégorie des 60 kg des Championnats de lutte cadets. En 2020, elle avait remporté la médaille de bronze dans l’épreuve des 57 kg aux Championnats d’Asie de lutte ici. La même année, elle remporte la médaille d’argent dans l’épreuve féminine des 57 kg lors de la Coupe du monde de lutte individuelle organisée à Belgrade, en Serbie.

Aux Championnats asiatiques de lutte en 2021, Anshu avait décroché l’or.

En avril 2022, elle a remporté une médaille de bronze dans l’épreuve des 57 kg aux Championnats d’Asie de lutte organisés à Oulan-Bator, en Mongolie.

Aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, elle a dû se contenter de la médaille d’argent après avoir atteint la finale des 57 kg libre.

