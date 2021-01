Farrar, Straus et Giroux

Le mois de février est traditionnellement le mois du marasme hivernal dans une grande partie des États-Unis, le mois où vous pourriez vous retrouver à regarder les yeux vitreux par la fenêtre sur la gadoue sale et à vous demander si l’herbe verte est un mythe. Et cela semble particulièrement susceptible d’être le cas en 2021, alors que le déploiement lent et chargé des vaccins continue de progresser rapidement. Alors le Vox Book Club aimerait offrir un peu de luminosité au monde avec notre sélection de livres de février, Lustre par Raven Leilani.

Lustre est l’un de ces livres qui rend le monde à la fois plus clair et plus intéressant que vous ne le pensiez. Il s’agit d’Edie, 23 ans, une femme noire vivant à Brooklyn. Après avoir été virée de son travail d’édition merdique, Edie emménage avec son petit ami blanc marié, sa femme blanche et leur fille noire adoptive.

Leilani joue toute la dynamique psychosexuelle de cette prémisse juteuse avec un œil pour l’humour noir surréaliste. Mais qu’est-ce qui fait vraiment Lustre chanter est la capacité de Leilani à évoquer avec des détails précis et accablants l’hypocrisie du paysage libéral blanc suffisant et vertueux qu’Edie tente de naviguer. Il y a beaucoup à déballer ici, et je suis ravi de me lancer.

Voici le plein Horaire du Vox Book Club pour février 2021



Vendredi 12 février: Message de discussion sur Lustre publié sur Vox.com

Lundi 22 février: Événement virtuel en direct avec l’auteur Raven Leilani. Abonnez-vous à la newsletter du Vox Book Club et nous vous enverrons un lien RSVP dès qu’il sera disponible.