NETFLIX’S Lupin est en passe de devenir l’émission française la plus populaire de la plateforme.

La nouvelle série suit le génie du subterfuge Assane Diop dans sa quête pour résoudre le mystère d’un collier volé. Mais l’homonyme de la série, Arsène Lupin, a des racines dans la littérature française du XXe siècle.

Le Lupin de Netflix est-il basé sur un livre?

Plutôt que d’être une adaptation d’un livre, Lupin de Netflix s’inspire d’Arsène Lupin, un personnage de fiction créé à l’origine par l’auteur français Maurice Leblanc en 1905.

Le personnage principal de Lupin, Assane Diop, est inspiré du célèbre personnage, décrit comme un «gentleman voleur» – un maître de la supercherie travaillant pour le plus grand bien.

Tout au long de la série, Assane se réfère aux livres Leblanc, qui lui ont été donnés par son père Babakar.

Des textes, il prend des idées pour ses illusions et ses supercheries alors qu’il tente de résoudre le mystère du méchant Hubert Pellegrini pour absoudre le nom de son père.

En quoi le livre de Maurice Leblanc est-il différent de la série télévisée?

Le Lupin de Netflix est très différent des textes originaux des années 1900.

Situé dans la France moderne, le protagoniste Assane tente de reproduire son héros Arsène Lupin dans ses efforts pour révéler la culpabilité d’Hubert Pellegrini.

Le premier épisode commence par un braquage lors d’une vente aux enchères au Louvre à Paris, où un collier porté par Marie-Antoinette est vendu par les Pellegrini, qui en sont désormais propriétaires.

Le collier de la reine est en fait l’une des histoires de Maurice Leblanc, écrite en 1906 pour un magazine français, voici donc peut-être l’inspiration du premier épisode.

Tout au long de la série, les cascades de génie d’Assane, y compris son évasion de prison et son défi à la police, sont toutes dérivées de cascades qu’Arsène Lupin a lui-même inventées.

Selon Le Parisien, la série à succès a conduit à une renaissance des romans de Leblanc. En fait, le livre a maintenant été réimprimé avec une édition qui reflète la nouvelle série.

La maison d’édition a déclaré: «Nous voulions faire passer le message que la série est un hommage permanent à Arsène Lupin.»

Qui est Arsène Lupin?

Arsène Lupin est un personnage inventé par Maurice Leblanc, et le personnage infâme apparaît dans 17 romans, 39 nouvelles et de nombreuses nouvelles.

C’est un maître du subterfuge et un génie criminel.

Fuyant constamment l’enquête de la police, Lupin commet des actes de vol dans l’intérêt public.

Curieusement, le détective préféré de la Grande-Bretagne Sherlock Holmes apparaît dans plusieurs des aventures de Lupin, bien que pour des raisons juridiques, il apparaisse dans les romans sous le nom de « Herlock Sholmes ».

Lupin de Netflix n’est pas la première fois que le personnage est présenté sur le petit écran.

Lupin a été présenté dans des bandes dessinées et des animations japonaises par le manga Monkey Punch, Lupin III et Lupin III: World’s Most Wanted.

Ces séries de mangas ont inspiré le film du fondateur du Studio Ghibli, Hayao Miyazaki, Le Château de Cagliostro.