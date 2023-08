Le Luna-25 russe s’écrase sur la Lune en échec

La première mission lunaire de la Russie en 47 ans a échoué après que son vaisseau spatial Luna-25 est devenu incontrôlable et s’est écrasé sur la lune.

La société spatiale d’État russe, Roskosmos, a déclaré qu’elle avait perdu le contact avec l’engin peu de temps après qu’un problème se soit produit alors que l’engin était mis en orbite avant l’atterrissage samedi.

« L’appareil s’est déplacé sur une orbite imprévisible et a cessé d’exister à la suite d’une collision avec la surface de la Lune », a déclaré Roskosmos dans un communiqué.

L’échec de la mission de prestige souligne le déclin de la puissance spatiale de la Russie depuis les jours de gloire de la concurrence de la guerre froide lorsque Moscou a été le premier à lancer un satellite en orbite autour de la Terre – Spoutnik 1, en 1957 – et le cosmonaute soviétique Youri Gagarine est devenu le premier homme à voyage dans l’espace en 1961.

La Russie n’a pas tenté de mission lunaire depuis Luna-24 en 1976, lorsque Leonid Brejnev dirigeait le Kremlin. Luna-25 devait effectuer un atterrissage en douceur au pôle sud de la Lune le 21 août, selon des responsables spatiaux russes.

La Russie fait la course contre l’Inde, dont le vaisseau spatial Chandrayaan-3 doit atterrir au pôle sud de la Lune cette semaine, et plus largement contre la Chine et les États-Unis qui ont tous deux des ambitions lunaires avancées.