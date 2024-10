Le Lucas Oil Stadium n’autorisera pas le talonnage pendant le spectacle de Taylor Swift

Le porte-parole a déclaré que les prestataires de sécurité du Lucas Oil Stadium et les partenaires de l’IMPD surveilleront les parkings et autres zones à l’extérieur du stade pour faire respecter cette règle.

L’IMPD aura une présence visible à l’extérieur du Lucas Oil Stadium avant, pendant et après le concert de Taylor Swift pour aider à la sécurité et assurer la sécurité des spectateurs. Des agents de l’IMPD seront postés dans toute la zone pour fournir de l’aide, répondre aux questions et aider à maintenir un environnement sûr et agréable pour les fans.