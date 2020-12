Le bureau de conformité de la NCAA de LSU a envisagé d’interdire le bol pour la saison de football 2020-2021 avec ses autres sanctions auto-imposées en octobre, mais a décidé de ne pas le faire.

À l’époque, le champion national en titre avait un dossier de 1-2 et avait vraisemblablement une chance de terminer avec une saison décente. Maintenant à 3-5 et un outsider de 24,5 points au n ° 6 de la Floride (8-1) samedi, mais les bols étant toujours intéressés, LSU a ajouté une interdiction de bol à ses précédentes sanctions auto-imposées à la NCAA le 21 octobre .

« Le LSU a informé la NCAA et la SEC qu’il s’auto-imposerait une interdiction d’un an en séries éliminatoires de son programme de football pour la saison de bowling 2020-21 », a déclaré mercredi soir le directeur adjoint de l’athlétisme du LSU, Michael Bonnette. « Cette décision reflète l’engagement de LSU à se conformer aux règlements de la NCAA et à maintenir le contrôle institutionnel. »

Les décisions de «manque de contrôle institutionnel» de la NCAA sont parmi les plus graves.

En octobre, LSU a annoncé qu’elle offrirait huit bourses de football sur deux ans, ainsi qu’une réduction des visites de recrutement, de la communication et des évaluations en tant que pénitence pour son programme de football enfreignant les règles les plus graves de la NCAA de niveau 1 de 2012 à 2017.

Les violations impliquaient 180 000 $ en paiements par le rappel de LSU John Paul Funes à James Alexander pour un travail de non-présentation. Le fils d’Alexandre est Vadal Alexander, un joueur de ligne offensive de Buford, en Géorgie, qui était un tacle de départ et un gardien à LSU de 2012 à 2015 sous l’ancien entraîneur Les Miles. Funes a admis au tribunal avoir détourné 500 000 $ d’un hôpital de Baton Rouge.

Le contact de recrutement inapproprié de l’entraîneur actuel Ed Orgeron en janvier 2019 est également impliqué dans l’enquête de la NCAA. Cela a été autodéclaré par LSU en janvier 2019. Les sanctions auto-infligées par LSU sont également liées aux 2000 $ en espèces que l’ancien receveur de LSU Odell Beckham Jr. a remis aux joueurs immédiatement après que les Tigers aient battu Clemson lors du match de championnat national en La Nouvelle-Orléans en janvier.

« Je respecte la décision de l’université de traiter de manière proactive les problèmes de la NCAA du passé », a déclaré Orgeron dans un communiqué. «Je partage la déception de nos étudiants-athlètes qui ne pourront pas concourir cette saison dans un match de bowling. Je suis particulièrement fier du dévouement de nos joueurs au programme pendant ces temps sans précédent dans notre pays. Leur fierté pour LSU sera la force motrice alors que nous continuons à construire un programme de championnat. «

