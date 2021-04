La Louisiana State University interdira à l’ancien demi-offensif Derrius Guice de participer à l’avenir aux programmes sportifs de l’école et supprimera son nom de son livre des records, tout en coupant les liens avec un cabinet d’avocats qui a aidé à cacher les résultats d’une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel contre d’anciens footballeurs. entraîneur Les Miles.

Ces mesures, rapportées pour la première fois vendredi par The Advocate à Baton Rouge, font partie de la réponse continue de LSU au rapport Husch Blackwell du mois dernier, qui détaillait le «grave échec institutionnel» de LSU lorsqu’il s’agissait de traiter les cas de violence physique et sexuelle. Husch Blackwell est le cabinet d’avocats externe LSU embauché en novembre pour revoir sa gestion des affaires du titre IX après que USA TODAY a fait la chronique d’échecs systémiques.

Celles-ci comprenaient plusieurs plaintes d’inconduite sexuelle contre Guice, qui détient toujours le record de précipitation de LSU en un seul match et est cinquième sur la liste de précipitation de carrière de l’école.

USA TODAY a rapporté en août que LSU avait appris que deux femmes avaient accusé Guice de les avoir agressées sexuellement en 2016. Une troisième femme a raconté à USA TODAY dans un article de novembre que Guice avait pris une photo partiellement nue d’elle et l’avait partagée à son insu ou sans sa permission. , également en 2016.

Les lois fédérales et les propres politiques de LSU obligeaient les responsables de l’université à signaler les allégations au bureau du titre IX de l’école pour enquête, ainsi qu’à la police du campus si les incidents se produisaient sur la propriété de l’école. Au lieu de cela, les responsables ont douté des histoires de femmes, n’ont pas enquêté ou n’ont pas appelé la police, permettant à Guice de poursuivre sa carrière de footballeur.

L’équipe de football de Washington a emmené Guice au deuxième tour du repêchage de la NFL 2018. L’équipe l’a coupé en août, après avoir été arrêté pour violence domestique.

LSU prend également ses distances avec Taylor Porter, qui, selon l’avocat, est le cabinet d’avocats de l’école depuis 80 ans.

Le rapport Husch Blackwell a révélé que LSU avait délibérément demandé à Taylor Porter d’enquêter sur les plaintes contre Miles en 2013 afin que les conclusions ne soient pas rendues publiques. Dans une lettre adressée à Miles à l’époque, les avocats du LSU ont déclaré que l’école se battrait contre la publication du rapport Taylor Porter devant le tribunal si quelqu’un le demandait.

Taylor Porter n’a pas conclu que Miles avait eu des relations sexuelles avec l’une des étudiantes qui s’étaient plaintes de lui. Mais cela a déterminé que Miles s’était comporté de manière inappropriée et il a reçu une lettre de réprimande. Il lui était auparavant interdit d’être seul avec des étudiantes.

Miles a été licencié en 2016, après que LSU a commencé la saison 2-2. Les allégations contre lui ne sont devenues publiques qu’en janvier dernier, lorsque USA TODAY a intenté une action en justice pour les archives.

Miles a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible. Mais lui et le Kansas, où il entraînait depuis 2018, ont accepté de se séparer après la publication du rapport Husch Blackwell.

Plusieurs anciens membres du conseil de surveillance de LSU étaient au courant de l’enquête de Taylor Porter sur Miles, mais ne l’ont pas dit au reste du conseil. Le conseil actuel envisagera un «vote de désapprobation» pour ces membres à sa prochaine réunion, ainsi qu’une reconnaissance formelle que des questions de personnel similaires devraient être partagées avec l’ensemble du conseil à l’avenir.

«Ce sont des décisions difficiles, et le conseil a essayé de travailler pour bien faire les choses», a déclaré le président du conseil d’administration du LSU, Robert Dampf, à The Advocate vendredi soir. «Nous regrettons certaines des actions que nous avons dû entreprendre. Mais ce sont des questions très compliquées et spécifiques à des faits. Ils prennent du temps.

Le LSU a été largement critiqué pour ne pas avoir pris de mesures plus sévères contre les employés de l’université qui étaient directement impliqués dans certains des échecs les plus flagrants.

Les retombées ont coûté à Miles et à l’ancien directeur sportif Jeff Long leur emploi au Kansas, tandis que l’ancien président du LSU F.King Alexander a démissionné sous la pression de son nouveau poste de président de l’État de l’Oregon. Pendant ce temps, seuls deux employés de LSU ont été sanctionnés.

Verge Ausberry, le directeur exécutif adjoint des sports, et Miriam Segar, directrice principale associée des sports, ont été suspendus respectivement pendant 30 jours et 21 jours.

Ausberry s’est par la suite vu interdire d’assister à des matchs de football cette saison à venir.