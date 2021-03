La Louisiana State University a publié vendredi un rapport de police non expurgé à la femme qui l’a déposé, cinq mois après qu’elle et USA TODAY aient intenté une action en justice pour en obtenir une copie.

Le rapport de police de Samantha Brennan était le dernier de plusieurs dossiers que USA TODAY avait intentés en justice pour y avoir accès.

« Tout d’abord, merci au Caucus des femmes de la Louisiane pour avoir exigé la publication de ce rapport de police non expurgé », a déclaré Brennan dans un communiqué. «Ce n’est qu’une autre étape dans un long combat pour la justice et pour faire en sorte qu’aucune victime n’ait à subir à nouveau ce type de traitement.»

Un juge du tribunal de district de la paroisse d’East Baton Rouge avait statué en janvier que Brennan et USA TODAY avaient droit au rapport complet, sans noms ni détails masqués. Mais LSU a fait appel de la décision.

LSU a fait l’objet de vives critiques pour sa mauvaise gestion généralisée des plaintes d’inconduite sexuelle, et le Caucus des femmes législatives de Louisiane a publié vendredi une déclaration disant «nous exigeons fortement» que le rapport de police non expurgé de Brennan soit publié. Le président intérimaire du LSU, Thomas Galligan, s’est excusé pour les manquements du LSU et a promis la transparence et, en quelques heures, Brennan a eu une copie du rapport de police.

«Merci au président Galligan d’avoir changé d’avis et d’avoir eu le courage d’admettre que LSU avait complètement tort de ne pas produire ce rapport», a déclaré Brennan. «Nous avons bien l’intention de poursuivre le reste de notre jugement contre LSU pour les honoraires d’avocat et les dommages arbitraires et capricieux.»

USA TODAY et Brennan, une ancienne étudiante qui travaillait à temps partiel dans le bureau de recrutement de football de LSU, ont poursuivi LSU en octobre après avoir refusé de remettre son rapport de police complet. Cela lui a donné à la place un «rapport initial» d’une page et de quatre phrases. Il manquait de nombreux détails, y compris le nom de Guice et les faits de sa plainte contre lui.

Brennan avait dénoncé Guice à la police du campus en juillet 2016, après avoir appris que Guice avait pris une photo partiellement nue d’elle à son insu et l’avait partagée avec d’autres membres de l’équipe de football.

Brennan a d’abord partagé les allégations avec deux principaux administrateurs du département des sports: son patron d’alors, la directrice du recrutement de football Sharon Lewis, et la directrice des sports associée principale Miriam Segar. C’est Segar, a déclaré Brennan, qui l’a encouragée à déposer un rapport de police et l’a accompagnée au poste de police pour le faire.

Les politiques fédérales et universitaires du titre IX exigeaient que tous les employés qui avaient connaissance d’allégations d’inconduite sexuelle les signalent au coordonnateur du titre IX de l’école, qui doit mener une enquête initiale. Cela ne s’est pas produit dans le cas de Brennan – Brennan a déclaré que personne du bureau du titre IX ne l’avait jamais contactée au sujet d’une enquête ou pour lui offrir des services de soutien.

Après que Brennan ait lu l’enquête d’août de USA TODAY sur les allégations de viol de deux étudiants contre Guice qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête par LSU, elle a contacté les journalistes pour dire qu’elle avait également eu un incident avec Guice. Le 19 août, Brennan a appelé le service de police du LSU et a demandé une copie de son rapport de police.

Après plusieurs retards, LSU lui a envoyé le résumé d’une page. Lorsque Brennan a demandé le reste du dossier, deux fonctionnaires du SJM lui ont dit qu’elle ne pouvait pas l’avoir parce que le délai de prescription dans l’affaire n’avait pas expiré.

USA TODAY avait précédemment demandé à LSU des copies de tous les rapports de police du campus impliquant Guice. En réponse, LSU a fourni des rapports pour deux incidents non criminels le concernant, mais n’a pas fourni le rapport de Brennan ni mentionné son existence.

LSU a finalement publié une version expurgée du rapport de police de Brennan à elle et à USA TODAY, mais cette version a omis des noms, y compris celui de Guice.

Brennan et USA TODAY ont continué à réclamer le rapport complet et non expurgé. Un juge s’est rangé du côté des USA TODAY qu’il devrait être libéré, mais LSU a fait appel.

L’affaire est maintenant terminée.