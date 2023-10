BATON ROUGE, Louisiane : L’entraîneur de l’armée Jeff Monken n’a montré aucun intérêt à discuter des éventuelles faiblesses du LSU n°19 ou à essayer de trouver des raisons pour lesquelles les Black Knights pourraient éventuellement organiser une surprise dans la Vallée de la Mort samedi soir.

« Il nous faudra un effort monumental pour défier ces gars et avoir l’opportunité de participer au match de football », a déclaré Monken, ajoutant que les Tigres sont « énormes, ils sont rapides, ils sont violents, ils sont habiles ». .

« C’est une équipe aussi talentueuse que celle que nous avons affrontée depuis que je suis ici en tant qu’entraîneur », a déclaré Monken. « Donc, ils n’ont pas de talon d’Achille. »

Monken a estimé qu’il pouvait parler sincèrement de l’écart de talents entre Army (2-4) et LSU (5-2) car il ne s’inquiète pas du psychisme des joueurs qui s’inscrivent à West Point.

« Les gars dans ce vestiaire sont aussi des jeunes hommes qui se sont engagés à servir leur pays et, franchement, beaucoup d’entre eux pourraient, à un moment donné, se retrouver en danger », a déclaré Monken. « Ils ont le courage de le faire, d’assumer ce travail. Donc, je pense que cet endroit et la composition d’un cadet de West Point se prêtent probablement à avoir des gars qui – ils veulent être mis au défi et ils veulent être placés dans des situations difficiles.

Et Monken a déclaré que ses joueurs savaient que ce week-end présenterait l’une des situations les plus difficiles auxquelles ils auront jamais été confrontés sur un terrain de football.

« Nos gars regardent tout le temps le football universitaire. Ils ne sont pas stupides », a déclaré Monken. « Nos gars n’ont pas peur. … C’est un adversaire coriace, un bon adversaire et ils sont ravis de cette opportunité.

Le quart-arrière du LSU à double menace, Jayden Daniels, mène l’une des meilleures attaques du pays et les Tigres sont favorisés par plus de quatre touchés, selon FanDuel Sportsbook. Mais l’entraîneur du LSU, Brian Kelly, a souligné cette semaine son respect pour l’armée et toutes les académies militaires, et a suggéré que ses joueurs devraient ressentir la même chose.

LSU a même peint un motif de camouflage dans sa zone des buts pour honorer la première visite de l’armée au Tiger Stadium.

« Le respect et l’honneur que nous avons en jouant à ce match, nous sommes ravis de ce week-end », a déclaré Kelly.

UNE DIFFÉRENTE ÈRE

LSU et Army n’ont joué qu’une seule fois auparavant. Ce match s’est déroulé à West Point en 1931 et l’armée a gagné 20-0.

Inutile de dire que les temps ont changé.

« Nous avons des gars de l’État de Louisiane dans notre équipe. Aucun d’entre eux ne s’est vu offrir une bourse par LSU », a déclaré Monken, ajoutant que lorsque l’armée a battu des équipes de conférence majeures ces dernières années, c’était grâce à des efforts extraordinaires et à des fondamentaux solides.

« Ce n’est jamais parce que nous sommes plus talentueux », a déclaré Monken. « Nos gars ont simplement mieux exécuté ces jours-là. »

DES CHOIX DIFFICILES

LSU est l’une des deux équipes de la première division Football Bowl – avec l’Oregon – actuellement classée dans le top 10 national en termes de course et de passes.

Les Tigers sont septièmes pour les passes (337,7 verges par match) et 10es pour la course (214,6). Pendant ce temps, Daniels, qui a totalisé 515 verges au sol cette saison, mène le pays en attaque totale avec 401,3 verges par match.

Lorsqu’on lui a demandé comment une défense était censée s’opposer à une attaque équilibrée et prolifique, Monken a répondu : « Je ne sais pas ce que vous faites. »

DEVENIR DÉFENSIF

LSU abandonnait beaucoup de verges et de points cette saison jusqu’à environ la moitié de sa victoire sur le Missouri. Au cours des six derniers quart-temps, qui incluent une victoire de 48-18 sur Auburn, la défense de LSU a cédé 32 points. C’est une amélioration significative par rapport aux 70 points accordés lors des six quarts-temps précédents (55 contre Ole Miss et 25 en première mi-temps contre Mizzou).

« Les gars connaissant leur rôle permettent à 11 gars de jouer ensemble. Nous n’avons pas fait un excellent travail dès le début », a déclaré Kelly.

Désormais, les défenseurs du LSU « voient comment tout cela s’articule », a poursuivi Kelly. « Non pas qu’ils ne voulaient pas faire ce travail, mais parfois ils voulaient aussi faire le travail de quelqu’un d’autre. »

Kelly a également noté que son équipe défensive a répondu à une épidémie de plaqués manqués en travaillant sur les fondamentaux 20 minutes par jour.

DIAPOSITIVE RÉCENTE

L’armée a perdu trois matchs de suite depuis qu’elle a étonnamment battu l’UTSA, 37-29, à la mi-septembre. Depuis, les Black Knights ont perdu contre Syracuse, Boston College et Troy.

Contre les Troyens la semaine dernière, l’armée a été blanchie chez elle pour la première fois depuis deux décennies. Les revirements – 13 jusqu’à présent – ​​ont nui à l’offensive de l’armée cette année.

L’armée s’en sort mieux défensivement, accordant 20,2 points par match, soit moins que la moyenne de LSU de 25.

___ Recevez des alertes sur le dernier sondage AP Top 25 tout au long de la saison. Inscrivez-vous ici ___ AP college football : https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-football-poll et https://apnews.com/hub/college-football

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)