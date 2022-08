Le LSD fait son grand retour chez les jeunes américains

Pat Aussem, vice-président associé pour le développement du contenu clinique des consommateurs au sein du Partnership to End Addiction, a déclaré que l’utilisation accrue d’hallucinogènes pourrait être le résultat d’un nouvel intérêt pour leurs effets bénéfiques sur certains troubles de l’humeur.

“Alors que de nombreux hallucinogènes sont désignés comme des médicaments de l’annexe 1 avec” aucun usage médical actuellement accepté “, ils sont de plus en plus discutés sur les réseaux sociaux, dans les instituts de recherche et dans d’autres forums comme alternatives aux produits pharmaceutiques plus traditionnels pour certains problèmes de santé mentale”, a-t-elle déclaré. .

“Des anecdotes personnelles et des essais cliniques prometteurs ont donné lieu à l’utilisation d’hallucinogènes pour traiter la dépression, l’anxiété, le SSPT [post-traumatic stress disorder] et les troubles liés à l’utilisation de substances, ainsi que pour améliorer le fonctionnement cognitif », a expliqué Aussem.

La promesse que les hallucinogènes peuvent potentiellement traiter la dépression, le SSPT et d’autres problèmes de santé mentale – dans certains cas plus rapidement et avec des effets secondaires moins onéreux – a joué un rôle dans l’intérêt croissant pour ces médicaments, a-t-elle déclaré.

“Il y a aussi le côté commercial de l’équation, car selon certaines estimations, le marché devrait passer de 2 milliards de dollars en 2020 à plus de 10 milliards de dollars en 2027. D’énormes investissements sont en cours pour capitaliser sur l’intérêt croissant des consommateurs pour ces substances”, Aussem a noté.