Le “Lozenge Maashi” qui inspire Sunil Chhetri et les footballeurs indiens

Un vendeur de bonbons est devenu une source d’inspiration pour les footballeurs. Difficile à croire, mais c’est vrai.

Jamuna Maashi (tante) Das, 58 ans, est une passionnée de football et n’a jamais manqué un seul match disputé dans la maidan de football de Calcutta au cours des 30 dernières années.

Son amour pour le jeu est tel qu’elle a été présente à chaque match national, local ou de ligue – et chaque joueur qui y a mis les pieds a un lien personnel avec elle.

Pendant des décennies, c’est elle qui a toutes les douceurs du Salt Lake. Mère par défaut de tant de footballeurs. Voix de fer, cœur le plus doux. Jamuna ‘Lozenge Maashi’ Das est une légende de #IndianFootball. Pour tout l’amour qu’elle a donné, nous voulions donner juste un peu ♥️ #WeAreBFC pic.twitter.com/HZYEuMYTmn – Bengaluru FC (@bengalurufc) 18 septembre 2022

Elle les acclame, les encourage et leur donne un petit bonbon ou une pastille en signe d’amour. Elle est populaire non pas en tant que Jamuna mais en tant que Lozenge (bonbon) Maashi.

Le Bengaluru FC et le capitaine de football indien Sunil Chhetri ainsi que les membres de son équipe ont décidé d’honorer cette figure « maternelle » pour tous les footballeurs en l’invitant à déjeuner. Elle a passé quelques heures à parler aux joueurs tout en partageant son parcours avec le football au cours des trois dernières décennies.

Chhetri a expliqué à News18 que Jamuna Maashi est une vétéran à sa manière.

Il se souvient de sa présence à chaque match auquel il a joué, de ses paroles de sagesse quand il n’a pas gagné un match et du geste le plus important que chaque footballeur qui a mis le pied sur la maidan de Kolkata a vécu – obtenir des bonbons d’elle en guise de jeton. de son amour – en a construit un spécial.

«Quand je suis arrivé sur le terrain, elle était déjà une vétéran de dix ans sur le maidan. Dès le moment où j’étais jeune jusqu’à maintenant, elle a été là pour les nombreux jeux, j’ai joué. Quand j’ai bien fait, quand je n’ai pas réussi, quand j’ai marqué ou manqué des buts, elle a été avec moi tout le long. Son petit geste quand j’étais jeune de me donner des bonbons quand je n’allais pas bien ou juste de dire quelque chose de gentil pour me remonter le moral, Jamuna Maashi a été là pour nous ”, a déclaré Chhetri.

Bien qu’elle vive seule dans sa maison à Agarpara de Kolkata, Jamuna dit qu’elle ira au terrain de football tous les jours jusqu’à son dernier souffle. Son amour pour le jeu est tel qu’elle le compare à l’oxygène que nous respirons.

« Je ne peux pas vivre sans football. Pour moi, c’est comme l’oxygène. Si je n’étais pas allé sur le terrain de football toutes ces années, comment aurais-je trouvé Sunil, qui est comme mon fils, et d’autres footballeurs qui sont comme mes frères ? elle a dit à ce journaliste au téléphone.

Rappelant ses premiers jours, Jamuna a déclaré qu’elle regarderait les footballeurs jouer dès son plus jeune âge. Elle suivrait de près leur jeu et comprendrait leur technique. Bien qu’elle aime le jeu, elle n’y a jamais joué.

” J’adore le regarder. J’ai essayé un peu de jouer mais ce n’était que pour m’amuser quand j’étais enfant. Je suis un vendeur de bonbons et quand je suis allé au maidan, j’ai vendu des bonbons aux spectateurs et j’ai encouragé mes frères de football sur le terrain », a déclaré Jamuna.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle donnait des bonbons aux joueurs à chaque fois, elle a éclaté de rire et a dit ‘: Accha lagta hai. Pastille meetha hota hai aur main unko haste hue meethe din dena chahti hoon (j’aime ça. Je veux qu’ils passent une journée heureuse et douce).

‘”Ces bonbons sont des bonbons et elle sait que beaucoup de nos garçons ne mangent pas de bonbons. C’est incroyable ce qu’elle sait. Quand quelqu’un dit qu’il ne veut pas de bonbons, elle sourit et lui demande d’en donner à sa famille », a déclaré Chhetri à propos de la réaction des garçons lorsqu’ils reçoivent des bonbons de Lozenge Maashi.

https://www.youtube.com/watch?v=AvIfMZ5D1dI

Chhetri la décrit comme une mère chiffre à tous les joueurs. Son dévouement au jeu est incroyable et lui attribue le mérite d’être la plus grande fan du sport – un vétéran qui a assisté à tous les matchs au cours des 30 dernières années, c’est ainsi qu’il l’a décrite à ses coéquipiers lors du récent déjeuner.

< p>Pour Jamuna, c’était le jour qu’elle n’oubliera jamais.

“C’est le jour que je chérirai jusqu’à ma mort. Ils m’ont donné tellement de respect que je ne sais pas comment le leur rendre. Je ne suis peut-être pas la mère biologique de Sunil, mais il a fait pour moi plus que ne ferait mon propre enfant. J’ai tellement d’amour et de respect et je n’ai que de la gratitude dans mon cœur”, a-t-elle déclaré.

Chhetri a remercié l’équipe du Bengaluru FC d’avoir invité leur Maashi à passer du temps avec les membres de leur équipe.

“Elle est devenue un peu émotive et elle nous a dit que le respect qu’elle a obtenu n’est pas commun. Elle m’a dit que beaucoup de gens l’aidaient à améliorer sa vie, mais un club qui l’accueillait et l’intégrait au déjeuner et aux liens de l’équipe était vraiment unique. elle s’est un peu étouffée et nous aussi. En fin de compte, nous étions heureux de lui faire sourire”, a déclaré le capitaine de football indien.

