Le loyer moyen national a atteint un record de 2 024 $ en novembre : Rentals.ca

Le coût mensuel moyen de la location d’une maison au Canada a atteint un record de 2 024 $ en novembre, selon de nouvelles données, et les experts affirment que cette tendance ne montre aucun signe d’arrêt.

Le National Rental Report publié mardi indique que le prix moyen des loyers en novembre a augmenté de 2,5 % par rapport au mois précédent.

En moyenne, les locataires paient 224 $ de plus par mois qu’il y a un an, pour un gain de 12,4 %.

Selon le rapport, le coût moyen du loyer a dépassé de 10,5 % les prix d’avant la pandémie.

Alors que le prix moyen d’une chambre à coucher a augmenté de 8,3 % en novembre pour atteindre 1 710 $, les locations de deux chambres ont connu la plus forte hausse, en hausse de 11,7 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 2 090 $.

“Les loyers au Canada augmentent à une vitesse exceptionnellement élevée, ce qui a un effet profond sur l’abordabilité du logement alors que les taux d’intérêt continuent d’augmenter”, a déclaré Shaun Hildebrand, président d’Urbanation, dans un communiqué de presse.

Vancouver demeure l’endroit le plus cher à louer au Canada, avec le prix moyen d’une chambre à coucher maintenant à 2 633 $ par mois.

Toronto était deuxième sur la liste des 35 villes avec le prix moyen d’un appartement d’une chambre à 2 532 $ et de 3 347 $ pour un deux chambres.

La forte demande de propriétés locatives et la faible offre parmi les villes les plus chères du Canada contribuent aux coûts élevés, a déclaré Hildebrand.

La Nouvelle-Écosse a enregistré la plus forte augmentation de loyer annuelle, en hausse de 24,9 % par rapport à il y a un an, et demeure la troisième province la plus chère à louer à 1 937 $ pour une chambre à coucher, après la Colombie-Britannique et l’Ontario.

“Les régions à forte croissance démographique voient la demande se déplacer vers des zones plus abordables”, a déclaré Hildebrand.

Le rapport était basé sur des données recueillies par Rentals.ca et Urbanation à partir de listes mensuelles en ligne.

—Caitlin Yardley, La Presse canadienne

Locations