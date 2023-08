Le loyer moyen de Manhattan vient d’atteindre un nouveau record de 5 588 $ par mois

Une vue des nuages ​​sur les toits de Manhattan à New York, États-Unis, le 08 août 2023. (Photo de Fatih Aktas/Anadolu Agency via Getty Images)

Les loyers à Manhattan ont atteint un nouveau sommet en juillet, la hausse des taux d’intérêt et la faiblesse de l’offre continuant de faire grimper les prix.

Le loyer mensuel moyen en juillet était de 5 588 $, en hausse de 9 % par rapport à l’an dernier et marquant un nouveau record. Le loyer médian, à 4 400 $ par mois, a également atteint un nouveau record, avec un prix au pied carré de 84,74 $, selon un rapport de Miller Samuel et Douglas Elliman. C’était la quatrième fois en cinq mois que les loyers de Manhattan atteignaient un record.

Malgré une perte de population pendant la pandémie, les loyers moyens à Manhattan sont désormais en hausse de 30% par rapport à 2019. Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel, la société d’évaluation et de recherche, a déclaré que les loyers d’août pourraient marquer un nouveau record car c’est généralement le pic mois de location car les familles cherchent à déménager avant le début de l’année scolaire.

« Nous pourrions voir un autre mois de records », a déclaré Miller.

La flambée des loyers de Manhattan continue de défier les prévisions des analystes et des économistes. La population de l’arrondissement a chuté de 400 000 entre juin 2020 et juin 2022, selon les données du recensement américain. Alors que les experts disent que la population a augmenté depuis l’année dernière, ils disent qu’elle est toujours probablement inférieure à 2019.

De plus, les bureaux de Manhattan restent occupés à moins de la moitié en raison du travail à distance. Selon Kastle Systems, les bureaux new-yorkais n’étaient occupés qu’à 48% fin juillet.

Pourtant, malgré la perte de population et l’augmentation du travail à distance, les loyers de Manhattan continuent de monter en flèche. Les courtiers disent que le manque d’appartements à vendre, en raison de taux d’intérêt plus élevés, a forcé de nombreux acheteurs potentiels à louer. Les jeunes travailleurs ont également afflué dans l’arrondissement depuis la pandémie.

Miller a déclaré que bien que le nombre d’annonces d’appartements soit inférieur à la moyenne historique, l’inventaire des appartements à louer a en fait augmenté de 11% en juillet. Dans le même temps, le nombre de nouveaux baux signés a diminué de 6 % par rapport à l’an dernier.

La combinaison de l’augmentation des stocks et de la baisse des baux suggère que les locataires de Manhattan ont peut-être finalement atteint leur limite financière, a déclaré Miller.

« Il semble que les loyers soient probablement proches du point de basculement », a déclaré Miller. « Nous constatons que les transactions glissent en raison de l’abordabilité. »

L’augmentation des loyers en juillet a été généralisée, des petits studios aux vastes trois chambres. Pourtant, les appartements les plus grands et les plus chers ont connu la plus forte augmentation de prix depuis la pandémie.

Alors que les prix des loyers des studios ont augmenté de 19 %, les prix de location moyens des unités de trois chambres ont augmenté de plus de 36 %.

Les courtiers disent que l’une des raisons de la pénurie de locations est la croissance des unités Airbnb. Les réglementations récentes sur les loyers ont également retiré des dizaines de milliers d’unités du marché, selon les courtiers. Les propriétaires disent que les lois, qui limitaient les augmentations de loyer sur les logements à loyer stabilisé, rendaient non rentable la rénovation d’appartements délabrés. En conséquence, beaucoup sont maintenant assis vides et non louables.

Les courtiers ajoutent que même avec des hausses de loyer de 30% à 40% l’an dernier, de nombreux locataires ont choisi de rester, ce qui a également limité l’offre.

« Le taux d’inoccupation est encore faible, ce qui rend très difficile pour les locataires de trouver un appartement », a déclaré Janna Raskopf, de Douglas Elliman. « De nombreux locataires ont renouvelé leurs baux actuels et restent sur place. Je pense que cette tendance se poursuivra au moins au cours des deux prochains mois. »