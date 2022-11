Le loyer moyen au Canada en hausse de près de 12 % d’une année sur l’autre : rapport

Le loyer moyen au Canada a augmenté de près de 12 % d’une année sur l’autre le mois dernier pour atteindre près de 2 000 $, selon un nouveau rapport national.

Le dernier rapport national sur les loyers de Rentals.ca et de la firme de recherche immobilière de Toronto Urbanation montre que les prix moyens des loyers ont augmenté de 11,8 % en octobre, ou 209 $, par rapport au même mois l’an dernier pour atteindre une moyenne de 1 976 $ pour tous les types de propriétés.

Les données comprennent les maisons individuelles et jumelées vacantes, les maisons en rangée, les appartements en copropriété, les appartements locatifs et les appartements en sous-sol.

C’est plus du double de l’augmentation annuelle de 5,6 % du salaire horaire moyen au Canada, selon les auteurs du rapport.

Le loyer moyen en octobre a augmenté de 2,2 % par rapport à septembre. Il était également supérieur de 7 % ou 130 $ par rapport au sommet pré-pandémique de 1 845 $ en octobre 2019, selon le rapport.

“La croissance sans précédent des loyers en cours est généralisée à travers le Canada, la plupart des marchés faisant état d’une inflation annuelle des loyers à deux chiffres”, a déclaré Shaun Hildebrand, président d’Urbanation, dans un communiqué de presse.

“Le marché locatif ne cesse de se réchauffer à chaque augmentation des taux d’intérêt, associée à une augmentation record de la population. La nécessité d’augmenter l’offre locative n’a jamais été aussi grande.”

Vancouver est en tête d’une liste de 35 villes avec un loyer mensuel moyen en octobre de 2 576 $ pour une maison d’une chambre et de 3 521 $ pour une maison de deux chambres, en hausse de 17,2 et 16,1 %, respectivement, d’une année sur l’autre.

Toronto s’est classée au deuxième rang des villes les plus chères à louer à 2 478 $ pour un appartement d’une chambre et 3 319 $ pour un appartement de deux chambres. Les deux ont augmenté de 23,7 et 23,8%, respectivement, par rapport au même mois en 2021.

Parmi les autres villes les plus chères de la liste figuraient Burnaby, en Colombie-Britannique; Etobicoke, Ont.; Burlington, Ont.; Victoria, C.-B.; et Oakville, Ont.

Grande Prairie, en Alberta, avait le loyer le moins cher parmi les 35 villes analysées pour le rapport, à 968 $ pour un appartement d’une chambre et 1 173 $ pour un appartement de deux chambres, tous deux en hausse de 8 et 9,7 %, respectivement, d’une année sur l’autre. -an.

Le classement est basé sur le coût moyen d’un logement d’une chambre.

La nouvelle survient alors que la Banque du Canada a tenté de contrôler la hausse de l’inflation cette année en augmentant les taux d’intérêt, augmentant son taux cible du financement à un jour six fois de suite depuis mars.

Après avoir chuté de manière constante tout au long de 2020, le rapport montre que les prix moyens des loyers ont commencé à augmenter au printemps 2021 et ont commencé à voir des augmentations d’une année sur l’autre à l’automne 2021.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne