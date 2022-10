Le loyer moyen au Canada dépasse 2 000 $ par mois : rapport

Les prix d’inscription des logements locatifs ont connu une augmentation annuelle de 15,4% en septembre 2022, atteignant une moyenne de 2 043 $, selon un nouveau rapport.

Il s’agit de la plus forte augmentation d’une année sur l’autre du loyer moyen depuis avril 2019 selon le plus récent rapport national sur les loyers, compilé par Rentals.ca et Bullpen Research & Consulting. Les loyers en septembre au Canada étaient également de 4,3 % supérieurs à ceux du mois précédent, la plus forte augmentation d’un mois à l’autre depuis que Rentals.ca a commencé à publier ses rapports en 2018.

Le rapport attribue cette augmentation la plus récente à l’achèvement récent de nouveaux appartements locatifs construits à cet effet avec des unités plus grandes et plus chères, ainsi qu’à des augmentations importantes de la demande locative.

“La demande locative a considérablement augmenté avec les hausses continues des taux d’intérêt, la baisse des prix des logements en propriété et l’évolution des préférences post-pandémiques”, a déclaré Ben Myers, président de Bullpen Research & Consulting, dans un communiqué de presse.

Chaque province et territoire (à l’exception du Yukon et du Nunavut, qui n’ont pas été inclus dans l’analyse) a vu le loyer moyen augmenter en septembre 2022. Les augmentations les plus élevées ont été observées en Nouvelle-Écosse, où le loyer moyen a atteint 2 453 $ dans tous les types de propriétés. , en hausse de 35,5 % par rapport à l’année précédente. Le loyer moyen en Colombie-Britannique était de 2 682 $, en hausse de 31,2 %, tandis que le loyer moyen en Ontario a augmenté de 18,4 % pour atteindre 2 451 $.

Les locations les moins chères se trouvaient en Saskatchewan, où le loyer moyen était de 1 069 $ en septembre. Le Québec et le Manitoba ont enregistré les plus faibles augmentations d’une année à l’autre du loyer moyen. Dans ces deux provinces, le loyer moyen n’a augmenté que de 4,7 %.

La ville la plus chère à louer était Vancouver, où un appartement d’une chambre coûtait en moyenne 2 590 $ en septembre. Viennent ensuite Toronto, où les loyers d’une chambre s’élevaient à 2 472 $, et Burnaby, en Colombie-Britannique, où le loyer moyen d’une chambre était de 2 292 $.

London, en Ontario, a enregistré la plus forte augmentation du loyer moyen. La ville a vu le loyer moyen d’un appartement d’une chambre augmenter de 38,8 % en un an seulement. Calgary a vu le loyer moyen d’une chambre à coucher augmenter de 29,0 %, ce qui en fait la ville qui a connu la deuxième augmentation la plus élevée.

Cependant, malgré les augmentations, Calgary se classe toujours au 12e rang des villes les moins chères à louer parmi les 35 communautés à travers le Canada qui ont été incluses dans l’analyse.

Alors que les villes du sud de l’Ontario et de la Colombie-Britannique affichaient les loyers moyens les plus élevés, les villes des Prairies étaient parmi les moins chères. Un appartement d’une chambre à Saskatoon coûte en moyenne 980 $, ce qui en fait la ville la moins chère à louer. Laval, au Québec, était la ville la moins chère à l’extérieur des Prairies, avec un loyer moyen de 1 362 $ pour un appartement d’une chambre.

Cependant, le rapport indique qu’il y a des signes que le marché locatif pourrait se détendre, pointant vers des données qui montrent que les pages vues par annonce sur Rentals.ca ont diminué. Le rapport note également que la demande de location est saisonnière et est généralement plus faible de novembre à février.