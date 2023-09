Le loyer moyen au Canada atteint un record de 2 117 $ en août (rapport)

Les propriétaires du Canada demandent désormais une moyenne record de 2 117 $ par mois, selon un nouveau rapport compilé par un site Web canadien d’annonces de locations.

Selon Rentals.ca, le marché canadien a atteint un nouveau record en ce qui concerne le prix mensuel demandé aux nouveaux locataires, les données suggérant une augmentation mensuelle de 1,8 pour cent en août et une hausse annuelle de 9,6 pour cent.

Dans un contexte de taux d’intérêt élevés et de dépenses en hausse qui ont un impact sur les propriétaires et sur le coût de la vie en général, le marché locatif poursuit sa trajectoire ascendante, selon les auteurs du rapport.

En juillet, le marché a connu une augmentation de 1,8 pour cent du loyer moyen demandé, le poussant à une moyenne de 2 078 $ pour le mois. Cette mesure, basée sur les nouvelles inscriptions et non sur le montant mensuel que paient les locataires existants, souligne les défis persistants auxquels sont confrontés les locataires au Canada.

Le récent rapport de Rentals.ca indique que même si le taux d’inflation annuel des loyers demandés en août était en fait inférieur à l’augmentation de 12,0 pour cent enregistrée en août 2022, ce taux a quand même atteint un sommet de quatre mois le mois dernier.

Selon le rapport, de mai à août, les loyers demandés ont connu une augmentation de 5,1 pour cent, ce qui représente une moyenne de 103 $ de plus par mois.

Malgré une forte hausse de la construction d’appartements locatifs au Canada au cours de la dernière année, la plus élevée depuis les années 1970 selon Rentals.ca, les prix des loyers sont restés élevés, selon le rapport. Ceux qui sont à l’origine de ce projet affirment que cela est dû à une croissance démographique record et à la baisse de l’accessibilité à la propriété, ce qui signifie que davantage de personnes recherchent des logements locatifs.

En ce qui concerne les types de location, les studios ont connu l’augmentation de loyer d’un mois à l’autre la plus rapide, augmentant de 2,4 pour cent pour atteindre une moyenne de 1 480 $ au Canada. Pendant ce temps, les logements d’une chambre ont connu la plus forte croissance d’une année sur l’autre des loyers demandés, augmentant de 14,8 pour cent pour atteindre une moyenne de 1 880 $ par mois.

Les loyers demandés des logements de deux chambres étaient en moyenne de 2 233 $, soit une augmentation de 12,3 pour cent d’une année sur l’autre, tandis que les loyers demandés des logements de trois chambres étaient en moyenne de 2 448 dollars, avec une croissance de 10,6 pour cent d’une année sur l’autre.

Les loyers demandés pour les appartements construits à cet effet et en copropriété ont atteint en moyenne un niveau record de 2 046 $ en août, augmentant de 1,9 pour cent d’un mois à l’autre et de 12,8 pour cent d’une année sur l’autre.



L’ALBERTA CONSERVE LA PREMIÈRE PLACE POUR LA CROISSANCE DES LOYERS

En ventilant les données par région, l’Alberta a maintenu sa position de leader provincial en matière de croissance annuelle des loyers des appartements spécialement construits et des appartements en copropriété pour le quatrième mois consécutif, a déclaré Rentals.ca.

Le loyer moyen demandé en Alberta a augmenté de 15,6 pour cent d’une année sur l’autre, s’établissant désormais à 1 634 $. De toutes les provinces, les loyers de l’Alberta ont également augmenté d’un mois à l’autre, soit 3,5 pour cent en août.

Après l’Alberta, le Québec a maintenu la deuxième plus forte croissance annuelle des loyers au pays, à 14,2 pour cent, pour le troisième mois consécutif. Le loyer moyen demandé pour les appartements construits à cet effet et les appartements en copropriété au Québec a atteint 1 932 $.

En août, la Colombie-Britannique a connu une croissance annuelle significative des loyers de 10,8 pour cent, en hausse par rapport au rythme de 9,8 pour cent enregistré en juillet. Le loyer moyen demandé en Colombie-Britannique atteint maintenant 2 675 $, ce qui signifie que les nouveaux locataires doivent payer en moyenne 1 041 $ de plus sur la côte Ouest qu’en Alberta.

Le loyer moyen demandé en Ontario s’est établi à 2 496 $ en août, ce qui reflète une augmentation annuelle de 9,9 pour cent, légèrement supérieure à la croissance annuelle de 9,0 pour cent observée en juillet.

Pendant ce temps, le Manitoba et la Saskatchewan ont connu les augmentations de loyer les plus lentes au cours de la dernière année, avec des taux de croissance annuels de 8,3 pour cent et 2,7 pour cent, respectivement. Cela a donné lieu à des loyers moyens de 1 457 $ au Manitoba et de 1 102 $ en Saskatchewan.



CALGARY MÈNE LA CROISSANCE DES LOYERS DANS LES GRANDES VILLES CANADIENNES

Parmi les plus grandes villes du Canada, Calgary a maintenu sa position de leader en matière de croissance des loyers, avec une augmentation d’une année sur l’autre de 17,23 pour cent en août. Le loyer moyen des appartements construits à cet effet et des appartements en copropriété à Calgary a atteint 2 068 $.

Montréal suivait de près avec un taux de croissance annuel de 16,4 pour cent, et les loyers demandés dépassaient pour la première fois la barre des 2 000 $, atteignant 2 001 $.

Dans les villes les plus chères du Canada, Toronto et Vancouver, les augmentations annuelles des loyers étaient inférieures à la moyenne nationale, soit 8,7 pour cent et 7,3 pour cent, respectivement. Cela a donné lieu à des coûts mensuels moyens de 2 898 $ à Toronto et de 3 316 $ à Vancouver. Étonnamment, Vancouver a connu une diminution de 0,7 pour cent des loyers moyens sur une base mensuelle.

Selon le rapport de Rentals.ca, les plus grandes villes du Canada ont connu la plus forte croissance des loyers d’un mois à l’autre à Ottawa, avec une augmentation de 4,5 pour cent, et à Edmonton, avec une augmentation de 4,1 pour cent.

Les loyers moyens demandés dans ces villes étaient respectivement de 2 226 $ à Ottawa et de 1 438 $ à Edmonton.

En ce qui concerne les marchés de taille moyenne, le rapport montre que certains des marchés de taille moyenne les plus chers du pays ont connu l’une des hausses de loyers les plus rapides au cours du mois d’août.

Richmond, en Colombie-Britannique, a ouvert la voie avec la plus forte croissance annuelle du loyer moyen demandé, soit une hausse de 28,1 pour cent. Cette augmentation a porté le tarif moyen à 3 120 $, ce qui en fait le troisième plus élevé parmi les marchés de taille moyenne au Canada.

Oakville, en Ontario, a enregistré une augmentation annuelle de loyer de 23,1 pour cent, atteignant 3 007 $, ce qui la classe au quatrième rang en importance au Canada.

Pendant ce temps, Burnaby, en Colombie-Britannique, a vu son loyer augmenter en moyenne de 21,1 pour cent sur un an pour atteindre 3 152 $, ce qui en fait le deuxième plus élevé au pays. North Vancouver, en Colombie-Britannique, affichait le loyer moyen demandé le plus élevé parmi les marchés de taille moyenne au Canada, soit 3 541 $, avec une augmentation annuelle de 17,0 pour cent.



Les loyers des logements partagés s’envolent

Selon le rapport sur les locations, les logements partagés ont connu des augmentations de loyer significatives en août. Par exemple, il y a eu une augmentation de 24 pour cent d’une année à l’autre du loyer moyen demandé pour les logements partagés au Québec, de 20,5 pour cent en Alberta, de 17,7 pour cent en Colombie-Britannique et de 7,5 pour cent en Ontario.

Le loyer moyen demandé le plus élevé pour les locations de colocation au Canada était à Vancouver, à 1 773 $ par mois, suivi de Toronto avec une moyenne de 1 302 $.



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.