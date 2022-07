Le loyer moyen à Manhattan était un record de 5 000 $ le mois dernier

Le loyer mensuel moyen d’un appartement à Manhattan a dépassé les 5 000 dollars pour la première fois – et les courtiers affirment que la demande et les prix vont encore augmenter à l’automne.

Le loyer moyen d’un appartement en juin était de 5 058 $, le plus élevé jamais enregistré, selon un rapport de Miller Samuel et Douglas Elliman. Les prix de location moyens ont augmenté de 29 % par rapport à l’année dernière, tandis que le loyer médian a augmenté de 25 % pour atteindre 4 050 $ par mois.

Outre la tarification de nombreux locataires, les augmentations pourraient avoir des effets d’entraînement dans un contexte de pressions inflationnistes plus larges. Les loyers sont un élément clé de l’indice des prix à la consommation du gouvernement, qui a augmenté de 9,1 % par rapport à il y a un an en juin, et New York est le plus grand marché locatif du pays.

La pression continue sur les prix des locations à Manhattan pourrait aggraver l’inflation dans les mois à venir et exercer davantage de pression sur la Réserve fédérale pour qu’elle augmente les taux dans le but de maîtriser les prix.

“Il n’y a aucun signe de ralentissement, du moins pas encore”, a déclaré Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel.

Miller a déclaré que les taux hypothécaires plus élevés et les craintes d’un ralentissement de l’immobilier poussent davantage d’acheteurs potentiels sur le marché locatif.

Dans le même temps, l’offre d’appartements à Manhattan disponibles à la location, qui a explosé pendant la pandémie, est désormais proche de niveaux record. Le taux d’inoccupation fin juin n’était que de 1,9 %, avec environ 6 400 appartements disponibles, soit une baisse de 46 % par rapport à l’an dernier.

Les courtiers disent que de nombreuses familles et locataires qui ont quitté la ville pendant la pandémie reviennent maintenant, malgré les inquiétudes concernant la criminalité élevée, les taxes et les métros en difficulté. Les jeunes locataires affluent également sur le marché locatif. La génération Y et même certains membres de la génération Z viennent dans la ville après l’université ou travaillent à distance dans des immeubles de grande hauteur pour profiter de la culture et de la vie nocturne de la ville.

“En fin de compte, ils veulent être à New York”, a déclaré Valirjana Gashi, courtier chez Serhant. “Même certaines des familles qui sont allées à Miami reviennent.”

Juillet et août sont généralement les mois de location les plus importants à Manhattan, car les locataires recherchent les dates de début de septembre avant le retour à l’école et au travail. Les courtiers disent que si les journées portes ouvertes pour les annonces de vente sont presque vides, les journées portes ouvertes pour les locations n’ont jamais été aussi bondées.

“Quand une bonne location arrive sur le marché, en particulier au centre-ville, il y a des files d’attente au bout de la rue”, a déclaré Gashi.

Les guerres d’enchères sont désormais monnaie courante pour les locations. Gashi a déclaré qu’un de ses clients envisageait un centre-ville d’une chambre qui coûte 6 000 $ par mois, contre 5 000 $ par mois l’an dernier. Le client offre 6 750 $ pour tenter d’éviter les soumissionnaires rivaux.

Elle a également un client qui prévoit éventuellement d’acheter à Manhattan mais qui loue en attendant, avec un budget de plus de 30 000 $ par mois.

“Il est prêt à dépenser pour la location car, lorsque le moment sera venu d’acheter, il espère économiser encore plus sur l’achat”, a-t-elle déclaré. “Il pense que les prix de vente sont sur le point de baisser.”