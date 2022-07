Le loyer moyen à Manhattan atteint un record de 5 000 $ par mois en juin

Le loyer mensuel médian payé par un locataire pour un condo ou une coopérative à Manhattan a grimpé à 4 050 $ en juin, en hausse de près de 25 % par rapport à il y a un an et établissant un nouveau record pour le cinquième mois consécutif, selon un rapport de la société de courtage Douglas Elliman et Miller Samuel Évaluateurs et consultants en immobilier. Le loyer médian – qui est le point médian de tous les loyers – vient de dépasser 4 000 $ par mois pour la première fois en mai.

Le loyer mensuel moyen – qui est la somme de tous les loyers divisé par le nombre de loyers inclus dans les données – était encore plus élevé à 5 058 $ en juin. C’est une augmentation de près de 30 % par rapport à il y a un an et c’est la première fois que la moyenne dépasse 5 000 $ par mois.

Les loyers ont été poussés à la hausse, en partie par les acheteurs potentiels qui ont décidé de suspendre leur recherche et de louer à la place, a déclaré Jonathan Miller, président et chef de la direction de Miller Samuel.

“Vous avez plus de gens qui pivotent, ils étaient sur la marge pour acheter une maison, mais maintenant avec la flambée des taux hypothécaires, ils sont sur le marché locatif”, a déclaré Miller. “Le marché est déjà tendu. Jle sien le rend plus serré.”