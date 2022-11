Le loyer d’une chambre à Kelowna est de près de 2 000 $ par mois

Les locations d’une chambre à coucher à Kelowna coûtent près de 2 000 $ par mois.

Le dernier rapport sur les loyers du site de recherche d’appartements Zumper classe Kelowna au cinquième rang des villes canadiennes les plus chères à louer.

Vancouver et Toronto, bien sûr, sont en tête de liste avec une chambre à coucher en moyenne de 2 500 $ et 2 130 $ respectivement.

Une location d’une chambre à coucher à Kelowna coûte maintenant en moyenne 1 960 $, une augmentation de plus de 17 % d’une année sur l’autre et une augmentation de 3,2 % par rapport au rapport d’octobre.

Les locations de deux chambres dans la ville ont vu les prix mensuels augmenter presque autant avec une augmentation de 16 % d’une année sur l’autre pour un loyer mensuel de 2 410 $.

Victoria et Burnaby sont à égalité au troisième rang des locations d’une chambre les plus chères.

Les locations d’une chambre à Kelowna répertoriées sur Zumper varient de 1 595 $ à 2 200 $ par mois.

