Le loyer d’un appartement à Manhattan reste incroyablement élevé

Même si les loyers baissent dans certaines régions du pays, il n’a jamais coûté plus cher de louer un appartement à Manhattan au cours du mois de janvier que le mois dernier.

Janvier est normalement un mois lent pour le logement, mais le loyer médian du mois dernier était le plus élevé de tous les mois de janvier et le troisième le plus élevé de tous les mois, selon un rapport de Douglas Elliman, une maison de courtage, et Miller Samuel, une société d’évaluation et de conseil. .

“Les loyers sont à un cheveu du sommet de l’été, et ce n’est qu’en janvier, qui est généralement une période de location plus faible”, a déclaré Jonathan Miller, président et chef de la direction de Miller Samuel. « Presque tous les indicateurs de prix atteignent ou s’approchent des records absolus. Cela semble confirmer que les loyers ne vont pas baisser.

Le coût médian de la location d’un appartement à Manhattan était de 4 097 $ en janvier. C’est une hausse de 15,4 % par rapport à il y a un an et de 1,2 % par rapport à décembre.

Un appartement d’une chambre avait un loyer médian de 4 000 $, en hausse de 14,3 % par rapport à l’année dernière, tandis qu’un appartement de deux chambres avait un loyer médian de 5 532 $, en hausse de 11,8 %.

Étant donné que les loyers ont culminé en été, on s’attendait à ce que les loyers se détériorent au cours de l’automne et de l’hiver, a déclaré Miller.

Mais en janvier, alors que le taux de vacance a baissé pour la première fois en neuf mois et que le nombre de nouveaux baux a augmenté annuellement pour la première fois en trois mois, les prix des loyers sont restés élevés, grimpant légèrement plus qu’en décembre.

“Le contraire de la hausse des loyers n’est pas nécessairement la baisse des loyers, c’est la stabilisation des loyers”, a déclaré Miller. “Et maintenant, les loyers évoluent latéralement, voire un peu plus haut.”

L’abordabilité continue d’être un défi sur le marché du logement, la hausse des taux hypothécaires rendant l’accession à la propriété hors de portée pour de nombreuses personnes qui continuent de louer – et propulsant une forte demande de locations.

En plus de la demande des acheteurs potentiels des locataires restants, il y a un fort taux d’emploi dans la région qui maintient une pression à la hausse sur les loyers.

“Malgré les attentes, les loyers de janvier montrent certainement que tant que les taux d’intérêt restent aussi élevés qu’ils le sont, les loyers pourraient encore augmenter”, a déclaré Miller. “Bien sûr, une perte d’emplois importante va créer un environnement de loyers plus bas.”

Miller appelle 2023 “l’année de la déception” pour ceux qui recherchent un logement, “parce que nous ne nous attendons pas à une augmentation significative de l’abordabilité, à moins d’une récession”.