Le Lowriding, c’est bien plus que de simples voitures. C’est une question de famille et de culture pour les Latinos américains

CHICAGO– Pour Luis Martinez, participer à des compétitions de moto et de voiture lowriding ne se limite pas à la gloire et au droit de se vanter. Les clubs lowriders de la région de Chicago sont devenus comme une grande famille et une source de soutien mutuel.

« Cela commence juste avec le métal », a déclaré Martinez, qui a fait ses débuts dans la culture lowrider lorsque sa mère l’a emmené dans un marché aux puces. Il a eu son premier vélo à l’âge de 12 ans.

« Pour moi, il s’agit d’exprimer mon art et ce que je peux faire de mes propres mains », a déclaré Martinez à l’Associated Press alors qu’il polissait un vélo rouge brillant chez lui à Mishawaka, Indiana.

Mouvement d’expression originaire des communautés mexicaines américaines et chicanos, le lowriding est un aspect de l’histoire latino aux États-Unis dans lequel les gens montrent leur fierté, honorent leur famille et élèvent leur culture. Mais la représentation erronée de cette culture dans les divertissements et les médias a souvent associé la devise du lowriding « low and slow » à la culture des gangs.

Pourtant, plusieurs décennies après son apparition, et à mesure que la population hispanique américaine augmente, le lowriding a connu un essor, comme en témoigne la multiplication des salons automobiles et des conventions dans tout le pays.

Le Lowriding implique la personnalisation d’un véhicule – des pneus au système audio – avec des designs et des couleurs vives. Contrairement aux hot rods ou aux muscle cars, qui sont souvent modifiés pour avoir de gros pneus et se déplacer à des vitesses élevées, la communauté des lowriders a modifié les voitures et les motos pour qu’elles roulent « lentement et lentement », a déclaré Alberto Pulido, président du département d’études ethniques de l’université. Université de San Diego.

« C’était une façon de parler d’une identité, d’une présence et cela a été réalisé avec peu de ressources », a déclaré Pulido, qui a également réalisé le documentaire primé « Lowriding: Everything Comes From the Streets ».

« Notre communauté n’avait pas beaucoup d’argent », a-t-il déclaré. « Ils disposaient peut-être d’un petit revenu disponible pour acheter une voiture, mais ils étaient ensuite plus ou moins seuls pour créer leurs véhicules. Nous appelons cela l’ingéniosité Chicano.

Selon Pulido, le lowriding est originaire du sud-ouest, bien qu’il y ait des différends quant à l’endroit exact où il est apparu pour la première fois. Pulido a déclaré que les lowriders de Los Angeles aimeraient prétendre qu’ils étaient les premiers, tandis que ceux de San Diego souhaitent que leur influence indéniable dans la culture soit reconnue.

Cette culture remonte à l’après-Seconde Guerre mondiale, lorsque les anciens combattants rentraient chez eux avec un revenu disponible. Et avec la croissance des autoroutes en Californie, les gens voulaient modifier leurs véhicules, a déclaré Pulido.

Aujourd’hui, les conventions attirent des passionnés de partout aux États-Unis. Le mois dernier, ce qui était autrefois une petite vitrine avec seulement 40 lowriders au Lincoln Park à El Paso, au Texas, s’est étendu à plus de 300 lowriders provenant de clubs à travers les États-Unis.

Hector Gonzalez, du comité de conservation de Lincoln Park, a déclaré que les clubs automobiles aident leurs membres à se rendre dans toutes les vitrines du pays. Dans les années 70 et 80, les clubs de lowriders sont devenus une représentation de la communauté et ont proposé une aide mutuelle telle que du covoiturage et des dons de nourriture lorsque le gouvernement local ne pouvait pas ou ne voulait pas, a déclaré Gonzalez.

« C’est quelque chose qui se transmet de génération en génération », a déclaré Gonzalez, qui, comme la plupart des lowriders, a été introduit dans la communauté avec un vélo à l’âge de 13 ans. Il a transmis son amour du lowriding à ses propres enfants. , neveux et cousins

« Les enfants grandissent en voyant les voitures, ils les récupèrent et perpétuent la tradition », a déclaré Gonzalez.

Lauren Pacheco, co-fondatrice et co-commissaire du Slow and Low Chicago Low Rider Festival, a décrit le lowriding comme un phénomène mondial d’expression de soi et d’innovation pesant plusieurs milliards de dollars.

« C’est une merveille d’innovation mécanique », a déclaré Pacheco. « C’est le magnifique talent artistique dans la pratique créative du muralisme, du conte et du rembourrage. »

Au cours de la dernière décennie, les conventions lowriders se sont tellement développées qu’elles ont fait leur chemin jusqu’au Japon. A Nagoya, les lowriders japonais ont modifié leurs voitures, créé des clubs et viennent même à des événements au Chicano Park de San Diego.

L’appréciation du lowriding a augmenté ces dernières années, disent les passionnés. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

Au début, le lowriding était associé à des stéréotypes néfastes selon lesquels les Latinos étaient des gangsters, a déclaré Pulido. Parce que la culture impliquait principalement des participants latinos, le lowriding est devenu racialisé et cela a éclipsé les aspects artistiques et communautaires du mouvement.

Le thriller dramatique « Boulevard Nights » de 1979 a également contribué à perpétuer les lowriders comme un trope de gangsters. Le personnage principal du film, Raymond Avila, interprété par Richard Yñiguez, a tenté d’éviter de se laisser attirer par les violents gangs de rue de l’Est de Los Angeles. Les véhicules Lowriding et l’esthétique lowrider « cholo » ont été présentés tout au long du film.

Bien que la perception du lowriding se soit améliorée depuis, Pulido a déclaré qu’il s’était rendu à des salons automobiles lowriding où la police se présentait immédiatement.

Martinez, le lowrider de l’Indiana, a déclaré que les idées fausses sur les lowriders se sont développées dans la région de Chicago parce que les membres de la communauté étaient tatoués d’une manière souvent associée à une affiliation à un gang. Pacheco a déclaré que le festival de Chicago s’efforçait de dissiper ces idées fausses.

« Nous essayons vraiment de ne pas créer un espace qui glorifie ou idéalise la culture des gangs », a-t-elle déclaré. « C’est vraiment une célébration de la créativité, de l’innovation et de la famille. »

Gonzalez, l’organisateur de la vitrine du Lowriding au Texas, a déclaré que l’accent mis par la culture sur les roues, les systèmes hydrauliques et les accessoires a aidé le Lowriding à devenir une industrie en plein essor.

À El Paso, les gens ont ouvert de petites entreprises orientées vers la communauté lowriding. Au cours des deux dernières années, au moins 25 nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes, notamment des ateliers de carrosserie, des magasins de tissus d’ameublement et des magasins de vêtements, a déclaré Gonzalez.

« C’est devenu une activité commerciale courante », a-t-il déclaré. « Dans les années 70 et 80, c’était plutôt une affaire locale. Chacun s’entraide pour faire les choses par lui-même. Il existe désormais toutes sortes d’opportunités d’acheter des choses et de faire réparer votre véhicule.

Originaire de Dallas, au Texas, Martinez a déclaré qu’il achèterait les pièces dont il avait besoin auprès d’un homme de son quartier, qui achèterait en gros auprès du magazine Lowrider. Il a dit que ce qui est malheureux avec la popularité croissante des lowriders, c’est que les pièces sont désormais produites en masse en Chine au lieu d’être fabriquées au Mexique.

Mais le lowriding ne concerne pas seulement la tâche souvent coûteuse de modification des voitures, a déclaré Pulido. Il s’agit de bâtir une communauté toujours là les uns pour les autres, à travers les générations, a-t-il déclaré.

« Nous avons des grands-parents qui sont des lowriders et leurs enfants et leurs petits-enfants sont déjà au diapason », a déclaré Pulido.

C’est un héritage que Sonia Gomez souhaite pour son fils de 8 ans, Daniel Marquez. Son défunt père, Alberto Marquez, était membre d’un club lowrider de la région de Chicago. Trop jeune pour conduire la voiture que lui a laissée son père, Daniel possède un vélo lowriding qui est plutôt un mémorial en l’honneur de son père.

« Le vélo est ce qu’il fait pour le construire », a déclaré Gomez.

La famille fera une ofrenda, une exposition souvent associée aux célébrations mexicaines du Dia de los Muertos, lors des festivals locaux de lowriding. Dans le cadre de l’ofrenda, Daniel prend une image qu’il a avec son père sur un vélo lowriding et la place à côté de son vrai vélo, qu’il a nommé « Wishing on a Star ».

« Soit nous partions en croisière (lowriding) avec mon oncle, soit nous allions à de véritables salons automobiles », se souvient récemment Daniel, alors qu’il était assis au volant de la voiture lowriding de son père garée dans l’allée de leur maison à Francfort, Illinois.

« Ma mère serait là », dit-il en désignant le siège passager. « Et j’y retournerais tout écrasé. »

