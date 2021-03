Le musée du Louvre à Paris a annoncé vendredi avoir mis en ligne près d’un demi-million d’objets de sa collection pour que le public puisse les visiter gratuitement. Dans le cadre d’une refonte majeure de sa présence en ligne, le musée le plus visité au monde a créé une nouvelle base de données de 482 000 pièces sur collections.louvre.fr dont plus des trois quarts sont déjà étiquetés avec des informations et des images. Il intervient après un an de fermetures liées à une pandémie qui a vu une explosion des visites sur son site principal, louvre.fr, qui a également fait peau neuve.

