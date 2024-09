Le Louvre ouvrira un département d’art byzantin et chrétien oriental en 2027

La Grèce jouera un rôle central dans le nouveau département d’art byzantin et chrétien oriental du Louvre à Paris, a déclaré son directeur.

Laurence des Cars est arrivée jeudi à Athènes pour présenter le nouveau département, qui sera inauguré en 2027.

Lors d’une réunion informelle à la résidence de l’ambassadeur de France, des Cars a déclaré que le nouveau département, qui sera le neuvième du musée, exposera près de 20 000 objets d’art byzantin.

Elle a ajouté que 9 millions de touristes visitent le Louvre chaque année, ce qui en fait de loin le musée le plus visité au monde. La nouvelle exposition permettra aux visiteurs de découvrir la complexité de la civilisation byzantine.

L’appel d’offres international pour la création du nouveau département du musée a été conclu. Comme l’a souligné des Cars, ce département ouvrira de nouveaux champs de collaboration avec la Grèce.

Le département d’art byzantin et chrétien oriental sera dirigé par Maximilien Durand, qui a déclaré que l’exposition permanente du département comprendra des objets du IIIe siècle après J.-C. à 1923 (date de la signature du traité de Lausanne) et couvrira des zones allant de l’Éthiopie à la Russie, du Caucase à la Mésopotamie et des Balkans au Moyen-Orient, la Grèce jouant un rôle clé dans cette vaste zone géographique.

Outre les aspects chronologiques et géographiques, l’exposition explorera également le rôle des icônes dans le christianisme oriental, la manière dont ce rôle s’est développé et la manière dont il a défini les cultures de la région.