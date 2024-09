POURQUOI Architecture a été sélectionnée par Musée du Louvre pour deux commandes majeures dans son complexe historique parisien. Le bureau new-yorkais réalisera la scénographie du nouveau département d’art byzantin et chrétien oriental et rénovera le sentier des antiquités romaines du Louvre.

Studio BGCun bureau parisien, travaillera avec wHY Architecture sur le projet. Kulapat Yantrasast, fondateur et directeur créatif de wHY Architecture, sera le chef de projet. Pour Yantrasast, les commandes revêtent une importance capitale pour son entreprise qui vient de fêter ses 20 ans.

« Le Louvre est un monument du patrimoine français et est également un centre culturel emblématique de notre monde diversifié. » Yantrasast a déclaré dans un communiqué. « J’ai découvert le Louvre pour la première fois à l’âge de sept ans, lors de mon premier voyage hors de Thaïlande. Je me souviens encore de la crainte, de la beauté et du pouvoir des arts.

Depuis sa création en 2004, pourquoi Architecture a réalisé d’autres projets culturels importants à Musée d’art rapide, Art Institute of Chicago, Harvard Art Galleries, Asian Art Museum de San Francisco, Musée américain d’histoire naturelle, Academy Museum of Motion Des photos et autres. Ce nouveau projet représente le premier projet de musée de pourquoi Architecture en Europe.

Selon les responsables du Louvre, le projet s’étendra sur environ 60 000 pieds carrés. Il s’agit de la plus importante refonte muséographique entreprise par le Louvre depuis la création du département des Arts de l’Islam en 2012 par Rudy Ricciotti, Mario Bellini et Renaud Piérard.

Le nouveau département d’art byzantin et chrétien d’Orient deviendra le neuvième et plus récent département du Louvre. Il contiendra près de 20 000 œuvres réalisées entre l’apparition du christianisme et le début du XXe siècle. Pendant ce temps, le sentier des antiquités romaines rénové présentera des reliques du bassin méditerranéen produites entre le IIe siècle avant JC et le IVe siècle après JC.

Les rendus montrent les artefacts et les antiquités exposés sur les murs et placés sur les socles. Les espaces de la galerie seront faiblement éclairés avec une lumière filtrée par des lucarnes emblématiques de l’architecture existante du musée.

Dans un espace souterrain caverneux, les visiteurs du musée pourront admirer de grands artefacts depuis des balcons en mezzanine pour une perspective aérienne des œuvres.

« Trente-cinq ans après la transformation majeure du Louvre menée par l’architecte américain IM Pei, c’est véritablement une grande responsabilité que notre équipe américaine et française, wHY Architecture et BGC Studio, soit sélectionnée pour entreprendre une autre transformation. Yantrasast a continué. « Nous pensons que les musées sont des lieux d’empathie, où des personnes de tous horizons viennent découvrir et apprécier des cultures et des modes de vie très divers. Le nouveau département du Louvre permettra cela.

La construction devrait s’achever en 2027.