Le Louvre et Versailles évacués en raison de menaces

La France a relevé son alerte terroriste au plus haut niveau suite à une attaque au couteau dans une école

Le musée du Louvre et le château de Versailles ont été évacués et leur accès restreint par la police à la suite d’alertes à la bombe samedi, a confirmé la police. Le pays est sous une alerte terroriste renforcée suite à une agression au couteau perpétrée par un islamiste présumé dans une école d’Arras.

Les touristes ont reçu l’ordre de quitter le Louvre et le centre commercial souterrain après que le musée ait reçu des alertes écrites à la bombe, a indiqué la police parisienne. Les deux espaces ont été bouclés par la police et fouillés. Le service de communication du musée a confirmé que personne n’avait été blessé et qu’aucun «incident» a été rapporté.

Les touristes ont également reçu l’ordre de quitter Versailles, et le château et ses jardins ont été perquisitionnés, selon un porte-parole de la police nationale.

Ces évacuations interviennent après que la France a porté vendredi son alerte terroriste au plus haut niveau après que plusieurs personnes ont été poignardées, dont une mortellement, dans une école d’Arras par un ancien élève musulman tchétchène soupçonné de radicalisation.

L’agresseur, Mohammed Moguchkov, figurait déjà sur une liste de surveillance du gouvernement et était sous surveillance physique et électronique lorsqu’il a poignardé un professeur de français à la gorge et à la poitrine, le tuant. Un agent de sécurité a également été poignardé et se trouve dans un état critique, tandis qu’un autre enseignant et un concierge ont été blessés moins grièvement.

La famille de Mogoutchkov devait être expulsée de France il y a des années avant qu’un appel de dernière minute ne lui permette de rester et de se réinstaller à Arras.

Dénonçant l’attaque comme une manifestation de «la barbarie du terrorisme islamiste« , Le président Emmanuel Macron a révélé que les forces de sécurité avaient déjoué une deuxième attaque, une référence à un «radicaliséUn homme arrêté pour port d’arme interdit devant une salle de prière dans les Yvelines, selon le ministère de l’Intérieur.

Le procureur antiterroriste français a ouvert une enquête et dix personnes ont été arrêtées au total samedi, dont la famille Moguchkov et deux ressortissants biélorusses.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé qu’il y avait «probablement un lien entre ce qui se passe au Moyen-Orient et cet incident», faisant référence au coup de couteau. Darmanin a officiellement interdit jeudi toutes les manifestations pro-palestiniennes en France, affirmant qu’elles étaient «susceptible de générer des troubles à l’ordre public» et menaçant de «systématiquement« expulser les ressortissants étrangers qui ont violé l’interdiction.

Malgré l’interdiction officielle, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Paris et d’autres villes pour protester contre le traitement réservé par Israël aux Palestiniens à Gaza, que les experts des droits de l’homme de l’ONU ont qualifié de nettoyage ethnique.

La France a déployé samedi 7 000 militaires dans le cadre de l’opération Sentinelle, une initiative conjointe police-militaire destinée à protéger les zones sensibles du terrorisme. Quelque 582 sites culturels et religieux avaient déjà bénéficié d’une protection policière renforcée jeudi en raison de l’escalade des hostilités entre Israël et le Hamas, et le ministre français de l’Éducation, Gabriel Attal, a appelé les responsables régionaux de l’éducation à faire respecter la sécurité dans leurs écoles.sans délai.»