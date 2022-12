« Le Lotus blanc » : la Ville de Québec lance une offensive de charme pour accueillir la populaire série HBO

Québec veut accueillir la prochaine saison de la populaire série HBO Le Lotus Blanc et le bras du tourisme de la région vise à y arriver.

Destination Québec et son agence de publicité LG2 ont créé une présentation mettant en valeur la capitale provinciale et ses plus grands atouts comme lieu de tournage idéal, notamment le Fairmont Le Château Frontenac.

Robert Mercure, chef de l’organisation, joue dans le pitch adressé au créateur de la série Mike White selon lequel la ville de Québec est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, se vantant qu’elle abrite «l’hôtel le plus photographié au monde».

Le Lotus Blanc est une satire sociale qui suit les clients et les employés d’un complexe où ils libèrent leurs pires impulsions les plus privilégiées.

La première saison de l’émission acclamée par la critique s’est déroulée à Hawaï et la deuxième saison s’est déroulée en Sicile.

La saison 2 s’est terminée plus tôt ce mois-ci et certains voyagistes en Italie promettent déjà d’emmener les visiteurs sur des lieux de tournage à Taormina et Palerme.

Mercure dit des émissions à la mode comme Le Lotus Blanc peut avoir un impact majeur sur une destination.

Un exemple est la série sud-coréenne Lutinqui a été tourné en partie à Québec en 2016 et attire toujours les fans qui souhaitent visiter les lieux de tournage, dont une suite au Fairmont à partir de 1 479 $ la nuit.

« Nous vous invitons dans notre ville parce que nous croyons que la ville de Québec est une destination extraordinaire », déclare Mercure dans la présentation, invitant White à visiter, ajoutant que le Québec historique donnerait au spectacle « un certain je ne sais quoi ».