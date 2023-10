Le lotissement Oswego de 800 logements va de l’avant – Shaw Local

Une proposition visant à construire plus de 800 unités résidentielles dans le cadre d’un nouveau lotissement à Oswego va de l’avant.

Lors de leur réunion du 28 septembre, les commissaires du plan ont recommandé l’approbation du projet Sonoma Trails, qui sera désormais soumis aux administrateurs du village pour examen. DR Horton Inc. souhaite construire 512 unités unifamiliales et 301 maisons en rangée sur 228 acres à l’angle sud-ouest de Wolf’s Crossing Road et Roth Road.

Les parties nord-ouest et sud de la propriété se trouvent actuellement dans le comté non constitué en société de Kendall, tandis que la partie nord-est de la propriété est zonée résidentielle dans le village. Les commissaires ont recommandé l’approbation de la demande de rezonage lors de l’annexion de Sonoma Trails au district de résidence unifamiliale R-2 et au district de résidence générale R-4.

Ils ont également recommandé l’approbation d’un permis d’utilisation spéciale pour un développement d’utilisation planifié et du plan préliminaire de développement d’utilisation et de lotissement prévu pour le développement de Sonoma Trails. En outre, les commissaires ont recommandé l’approbation du développement final de l’utilisation prévue et du plan pour la première phase de Sonoma Trails comprenant les quartiers 1, 2 et 10.

Dans une note adressée à la commission, le directeur des services de développement, Rod Zenner, a noté que le plan de développement proposé est conforme au plan global du village de 2015 qui appelle à un développement résidentiel à densité moyenne et à une combinaison diversifiée de choix de logements. Dans le cadre de ces plans, DR Horton propose de construire trois types d’habitations différents : des maisons en rangée, des maisons de campagne et des maisons unifamiliales.

Lors d’une discussion précédente sur les plans, certains résidents ont exprimé leurs inquiétudes quant à la taille du projet.

« Est-ce qu’Oswego a vraiment tellement mal avec l’argent des contribuables que nous devons ajouter tous ces ménages ? » a demandé Susan Shields, une résidente du lotissement Southbury à Oswego depuis 16 ans, en s’exprimant lors d’une audience publique sur les plans lors de la réunion du 7 septembre de la Commission de planification et de zonage d’Oswego. « Avons-nous besoin de 69 000 personnes à Oswego et si oui, pourquoi ?

Dans le plan global d’Oswego de 2015, l’Agence métropolitaine de planification de Chicago a estimé que le village pourrait atteindre 69 155 habitants d’ici 2040 si ses limites s’agrandissaient. Selon recensement.govOswego, en juillet 2022, avait une population estimée à 35 850 personnes.

Les administrateurs du village ont récemment approuvé les plans du lotissement Piper Glen de 326 logements, que M/I Homes of Chicago LLC propose de construire du côté sud de Wolfs Crossing Road, entre le prolongement du chemin Douglas et le boulevard Southbury.

« Je pense simplement que nous devons freiner certains de ces lotissements », a déclaré le résident Craig Seitzinger, qui a également souligné les travaux de construction en cours associés aux améliorations de Wolfs Crossing. Wolfs Crossing est en cours d’extension à quatre voies pour répondre à la croissance actuelle et future, selon les responsables du village.

En réponse aux commentaires de Shields, le président de la Commission de planification et de zonage, Charlie Pajor, a déclaré que l’organisme « prend ce qui nous est présenté et nous l’examinons et essayons, du point de vue de la commission de planification, d’en faire le meilleur possible. Et nous faisons des recommandations au Conseil du Village, qui a le dernier mot.

«Nous essayons de faire de notre mieux pour le conserver [the village] souhaitable tout en faisant face à cette croissance », a-t-il déclaré.