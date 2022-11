Le lot d’arbres de Noël de la troupe de scouts de Bristol 34 ouvre vendredi à Yorkville – Shaw Local

La troupe de scouts de Bristol 34 se prépare pour son arbre de Noël annuel. La troupe 34 Scouts vendra plusieurs espèces d’arbres de Noël de 3 à 10 pieds de haut. Les scouts vendront également des couronnes et des boutures de verdure.

Le terrain arboré se trouve en face de la caserne de pompiers Bristol-Kendall 1, 103 Beaver St. à Yorkville. Le parc des arbres ouvre le week-end de l’Action de grâces de 9 h à 19 h le vendredi 25 novembre et de 10 h à 18 h les samedi et dimanche 26 et 27 novembre. À partir du lundi 28 novembre, les heures de nuit de la semaine sont de 17 h à 20 h.

Bristol Boy Scout Troop 34 vous remercie pour votre soutien lors de l’achat de votre sapin de Noël cette année.