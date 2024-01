Le Los Angeles Times va réduire la salle de rédaction de plus de 20 %

Matt Pearce, président de Media Guild of the West, qui représente les travailleurs syndiqués du Times, a déclaré dans un communiqué poste sur X, 94 des personnes licenciées étaient syndiquées.

« Ce total, bien que dévastateur, est néanmoins bien inférieur au nombre total de licenciements dans la Guilde initialement prévu la semaine dernière », a-t-il écrit.

Dans un courriel adressé à ses collègues mardi, Sam Dean, journaliste économique et membre de la direction syndicale, a déclaré : « Gardez à l’esprit que ces propositions de licenciement ne sont pas définitives, elles sont proposées et doivent être négociées avec la Guilde, et pourraient être modifié sous forme de rachats, de négociations, etc.

“Ne signez rien”, a-t-il ajouté.